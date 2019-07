La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Precandidata a diputada por la primera







Tras el acto del lanzamiento de la lista del PJ local, la vecina de Campana y pre candidata a diputada provincial por la primera sección electoral, Soledad Alonso, comentó sus impresiones. "Hay que celebrar esta lista, porque costó mucho, porque es fruto del diálogo y el entendimiento de los dirigentes que pudieron escucharse y concretar la unidad que tanto esperaban los vecinos de Campana", dijo. "Creo que la unidad empezó a nivel nacional, y el ejemplo se dio de arriba para abajo. Cuando Cristina deja la candidatura a Alberto Fernández, genera una referencia explícita (sobre todo para los sectores que aún no eran del todo permeables al kirchnerismo) de cuál es la prioridad en este momento. Luego, ese ejemplo de unidad se refleja claramente también en la provincia con el binomio de Axel (Kicillof) y Verónica (Magario); que además son una clara opción para el votante en términos de la gestión y de la experiencia que se necesita para rescatar de la pobreza a la provincia que, además, fue endeudada por Vidal. Y en cuanto a Campana en particular, creo que es singular el esfuerzo que se hizo en todos los sectores involucrados para llegar a una lista de unidad. Hay que celebrar esta lista, porque costó mucho, porque es fruto del diálogo y el entendimiento de los dirigentes que pudieron escucharse y concretar la unidad que tanto esperaban los vecinos de Campana, incluyendo a miradas como la de Stella Giroldi, Soledad Calle, Oscar Trujillo, Alejo Sarna… Vemos experiencia y vemos juventud, alineadas en sostener desde las herramientas conceptuales y políticas a nuestro candidato a intendente Rubén Romano, quien además, representa la llegada de gente nueva a la política. La celebro, la valoro, porque justamente visualizo una lectura de lo que Campana necesita, y porque se puede implementar con ganas, con alegría y esperanza militante", comentó Soledad Alonso a La Auténtica Defensa. "Esta semana –agregó la sindicalista del Secasfpi y simpatizante de La Cámpora- participé de una reunión de trabajo que Axel y Verónica compartieron con intendentes y diferentes candidatos de la provincia. Me quedó más claro aún que las gestiones municipales que han tenido éxito son, justamente, aquellas lideradas por intendentes con una impronta nacional y popular, intendentes que ayudaron a su comunidad poniendo las políticas públicas y los ingresos de sus municipios en virtud y en favor de la salud, de la infraestructura, de la calidad de vida… las Secretarías de Acción Social han tenido un lugar clave en los municipios que son conducidos por compañeros que tienen esa visión, tales como Nardini en Malvinas Argentinas, Sujarchuk acá nomás en Escobar, Zabaleta en Hurlinghan… o la propia Magario, en La Matanza, como tantos otros que implementaron políticas y medidas contracíclicas frente a un gobierno provincial que, literalmente, los abandonó a pesar, además, del monumental ajuste que transitamos y que golpea más fuerte en los sectores más desprotegidos y vulnerables".

Precandidata a diputada por la primera

