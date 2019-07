Lista 3; Violeta y Blanca: Elecciones en el Sindicato de trabajadores Municipales de Campana

MAURO PERALTA, CANDIDATO A SEC. GENERAL





Mauro Peralta toma la palabra y muestra a su equipo. El candidato a Secretario General de la Lista 3, Violeta y Blanca, de cara a las elecciones del próximo martes 16 de Julio, dice lo mucho que se puede hacer por los trabajadores municipales. El candidato de la Lista 3 Violeta y Blanca, que se presenta a las elecciones en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, se reunió con La Auténtica Defensa para contar todas las propuestas que él y su equipo tienen para ofrecer a sus compañeros. "Ante todo, somos un grupo plural de trabajo, si bien hoy me toca ser la cara visible, entiendo que es imposible realizar una gestión efectiva desde el personalismo. Nos impulsó a participar el creer que una nueva forma de gestionar es posible, la escucha, la cercanía y la comunicación van a hacer fundamentales si nos toca conducir los destinos del sindicato" expresó. A nuestra consulta sobre que es lo que buscan al intentar hacerse cargo del Sindicato, agregó: "Queremos un sindicato presente, que trabaje principalmente en mejorar las condiciones de trabajo de todos compañeros. Si bien en el último tiempo hubo mejoras, aún hay muchas áreas donde se está en deuda y la única forma de ocuparse de esto, es recorriendo todos los sitios en donde los compañeros brindan sus funciones. Nos gustaría incrementar la participación de los compañeros porque creemos en un sindicato de puertas abiertas, donde entendemos fundamental extender el horario de 8 a 20 hs.". "Otra de nuestras fortalezas es la composición de la lista, el 60 por ciento son mujeres y sabemos de la fuerza, el compromiso y la transparencia con la que llevan adelante sus tareas. Tenemos ya diseñado el formato de gestión para el seguimiento y la resolución de las situaciones generales como particulares de todos los compañeros. Transparentes, Cercanos, Modernos y Activos son nuestras señas de identidad como grupo de trabajo, por eso apostamos a recorrer los diversos sectores y hablar con los compañeros, creemos que a partir del dialogo y desde una nueva mirada se puede crear un nuevo sindicato" dijo Peralta. Ya en el marco de la gestión, manifestó: "Tenemos acordados convenios con gimnasios, restaurantes, negocios de distintos rubros en lo que será un club de beneficios para los compañeros, con talleres culturales y deportivos, y sobre todo y lo más importante la creación de un área de género y acompañamiento pre jubilatorio porque queremos un sindicato vivo, presente y cerca de las necesidades de los compañeros. Creemos en las mesas de trabajo constantes, en el diálogo y la estrategia como forma de llegar a los resultados deseados, en el seguimiento de las problemáticas para poder dar soluciones, no solo a las situaciones generales sino a cada situación particular de los compañeros". La lista 3 Violeta y Blanca está conformada por Mauro Peralta como candidato a Secretario General, Victor Lucio Díaz como Secretario Adjunto, Alejandro Martín Romano como Secretario de Finanzas, Lidia Alicia Ghisla como Secretaria Gremial, Luis Alberto Heredia como Secretario de Organización, María Gracia La Rocca como Secretaria Administrativa y de Actas, Leopoldo Ignacio Fernández como Secretario de Obras y Servicio Social, Lucas Nahuel Castaño como Secretario de Deportes y Recreación, María Candela Gambra como Secretaria de Prensa y Difusión, Hilda Ramona Solis como Secretaria de Previsión Social y Elsa Noemí Miño como Secretaria de la Mujer y la Familia. "Estamos convencidos que esta responsabilidad que deseamos asumir, cambiará la realidad de todos los compañeros, por eso deseamos que el Martes 16 nos acompañen con el voto, y sepan que una nueva mirada es posible" finalizó Mauro Peralta.

CON UN MONTÓN DE PROYECTOS Y COMPROMISOS POR DELANTE, LA LISTA 3 VIOLETA Y BLANCA SE PRESENTÓ EN SOCIEDAD

Lista 3; Violeta y Blanca: Elecciones en el Sindicato de trabajadores Municipales de Campana

