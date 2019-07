La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Aprender a pedir







Ayer tuvo lugar una nueva jornada del Curso de Formación Avanzada para las organizaciones civiles en el colegio Armonía. "La gente no es adivina, y no tiene por qué saber que las instituciones necesitan colaboración", señaló Coqui Almirón. "¿Cuál es la clave para que la gente done a una institución cuando, incluso, hay varias que tienen objetivos similares entre sí? ¿Por qué una recibe fondos y otra no? Muchas veces tiene que ver con cómo se organiza la institución, si tiene un buen plantel de colaboradores y, sobre todo, si sabe pedir. Porque la gente dona por muchos motivos, pero principalmente dona porque se le pide. La gente no es adivina, y no tiene por qué saber que las instituciones necesitan colaboración. Por otra parte, las instituciones civiles son muy importantes en un mundo cada vez más depersonalizante y en el que somos números: en estas organizaciones nos sentimos personas", comentó ayer Coqui Almirón a La Auténtica Defensa. Profesor de Filosofía, Teología, Psicología del Posgrado en ONGs de la Universidad de San Andrés, Jorge Coqui Almirón, tuvo a su cargo la charla sobre "Estrategias para el desarrollo de recursos" en el segundo encuentro del Curso de Formación Avanzada para las organizaciones civiles impulsado por el Instituto Superior Armonía en alianza con el Municipio y la empresa Axion. El curso está dirigido a integrantes de fundaciones, sociedades de fomento, cooperadoras, clubes, mutuales, sindicatos y a aquellas asociaciones que están trabajando para un bien común. Se trata de una actividad no arancelada, pero requiere inscripción previa a través del mail: conctacto@colegioarmonia.edu.ar; el teléfono 447354 o personalmente en la sede del Colegio Armonía: Vicente López 730. "Saber pedir –continuó Almirón- pasa por tener muy en claro la misión de la institución y poder transmitirla, e incluso especificar para qué se pide concretamente. Eso hay que comunicarlo claramente. Si uno piensa en las instituciones más conocidas, la relación es automática. Por ejemplo UNICEF, niños. Cotolengo, discapacitados. Cáritas, pobreza. Grean Peace, ambiente. Es decir, supieron comunicar bien cuál es su misión y la gente ya las tiene identificadas. Pero el mundo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), también conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), es muy heterogéneo. Las "top" incluso tienen profesionales dedicados, incluso con dedicación exclusiva, a estos temas. Después tenés las de barrio, nutridas con gente con muy buena voluntad, pero que no conocen las técnicas o las herramientas, incluso de comunicación, que las hacen efectivas y sustentables en el tiempo". En ese sentido, vale recordar que el sábado 3 de agosto tendrá lugar el módulo "Comunicación efectiva" con Andrea Camacho; y el último, será el 24 de agosto, donde la Organización Comunia presentará el módulo "La comunicación en todas las dimensiones".

Coqui Almirón, ayer en el Armonía. El 3 de agosto tendrá lugar el módulo “Comunicación efectiva" con Andrea Camacho. La actividad es no arancelada.



