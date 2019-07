Luis Rodríguez y Fabián Fermoselle son los "Nitrato", dúo vernáculo que rescata un arte prácticamente extinto: musicalizar películas de cine mudo en vivo. La búsqueda de un arte perdido y el trabajo para su puesta en escena. La sala está a oscuras y aunque hay músicos sobre el escenario, la protagonista, en el centro, es la pantalla. Las luces se apagan y se enciende el proyector. Comienza una película en blanco y negro sin sonido. De repente estamos viendo cine mudo musicalizado en vivo por un dúo de guitarra y batería. "Nitrato" es, de mínima, una experiencia diferente. "Todo arrancó cuando fui a ver "Metrópolis" al MALBA con musicalización en vivo. Quedé fascinado. Me vine con la idea de hacerlo en la biblioteca de Escobar", cuenta Luis Rodríguez (44), quien hace una década reside en Campana. "Lo que hicimos en ese momento fue pasar tres películas que musicalizamos con unos amigos. Ese ciclo duró 4 años y después yo seguí con el proyecto en el que ahora somos 2: Fabián Fermoselle (47) en guitarra y yo en batería. Hay un tercero que va variando según la película. Nosotros no nos enfocamos en un género de películas en particular, vamos agarrando distintas películas y cada género tiene su particularidad sonora. Las de terror, por ejemplo, van muy acompañadas con cuerdas. En esas invitamos a un cellista. En las de humor el piano queda muy bien. Vamos rotando según lo que pide la película". De esta forma Luis logró conjugar sus dos pasiones: la música y el cine. Esta última la adquirió de grande, cuando empezó a asistir a los ciclos de cine de la biblioteca "20 de Diciembre" en Escobar. Así, tuvo acceso a distintas corrientes ubicadas por fuera del circuito "mainstream" y adquirió una mirada más profunda que le permitió apreciar otras cuestiones del séptimo arte, entre ellas las bandas de sonido que acompañaban el cine mudo: "Hasta el 27, que es donde empieza el cine sonoro, la imagen había evolucionado mucho en decir cosas, sin necesidad del habla. Tal vez podían pasar 10 minutos sin intertítulo y entendías todo igual. EE.UU. fue vanguardista en la edición. El cine alemán y el ruso en la década del ’20 son muy buenos, tienen todo", asegura y reflexiona: "Esas son las bases del cine actual. Si una película es buena, es porque tiene en su núcleo el poder de síntesis que se desarrolló en esa época". ACOMPAÑAR LA PELÍCULA Luis recuerda que más de una vez, después de asistir a una proyección, los espectadores pidieron por grabaciones del grupo. Se trata de una asignatura pendiente cuya concreción nunca maduró. Solamente hay un registro hecho para un documental de Leonardo Maldonado, basado en grabaciones de un viaje a Francia. También vale mencionar que, aparentemente, en la Argentina no hay grupos estables de músicos que hagan lo mismo que "Nitrato". Sin embargo, todavía no trascendieron por fuera de nuestra zona: "Por lo general tocamos en Escobar, Campana, y Zárate. En Capital se hace difícil que vaya gente por el tipo de propuesta. Acá no nos pasa, pudimos hacer nuestro público. Ya es jodido que la gente vaya al cine independiente. En el mudo ese público se reduce todavía más. Hay gente que, directamente, no sabe de qué se trata". Con pasado en grupos de rock y de jazz, la transición a la musicalización de películas implicó otra forma de entender las funciones de los instrumentos: "Tenemos secciones fijas según como se desarrolle la escena, después improvisamos sobre eso. Hay películas que te permiten improvisar más. Hace poco pasamos películas surrealistas que te permiten hacer más eso. En una película de Chaplin las estructuras están más delineadas y vamos con la película, acompañando. Esa es la idea del grupo, nosotros acompañamos lo que se ve. No nos imponemos con la música, que es una forma de trabajar. Nosotros lo que hacemos es imitar lo que se hacía en el cine mudo, que era con un piano abajo, a lo sumo una orquesta si el cine era grande, pero donde no se veían los músicos porque primero estaba la película". El tiempo que conlleva llevarlo a escena y el poco rodaje que tiene cada trabajo muestra cómo el motor primario del proyecto es la pasión: "La primera presentación nos llevó tres meses prepararla: nos habíamos metido con una película de una hora y media. Esa la presentamos dos veces solamente", y sigue: "Tenemos que sacar películas nuevas todo el tiempo porque presentamos cada película en cada espacio sólo una vez. Pocos van a ir dos veces a verte por la misma película". Los "Nitrato" se presentaron por última vez a principios de mes, en la Biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso, de Ariel del Plata, musicalizando "Haxan, la brujería a través de los tiempos", de Benjamin Christensen. Aunque no hay fechas para el futuro próximo, habrá y que estar atentos al muro de Facebook "Nitrato Cine Mudo" o, por supuesto, a la Agenda Cultural que todos los viernes publicamos en estas páginas y así poder asistir a un espectáculo único, y claro está, prácticamente irrepetible.

“Nitrato", rescatan un arte prácticamente perdido, y ponen en valor la conexión primaria entre la imagen y el sonido que existe en el cine.



Únicos

Por Santiago Tomás Mengual

