La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Viento 2 - Energía del Sábado 14/07/2019 - Trecena del Dragón

El Viento es la palabra, lo sutil, la expresión, la trasmisión, comunicación, el aliento de la vida, el aire que trae renovación cambios, movimientos, fresco. El poder de la palabra. Kin 2 Viento 2 guiado por el Mago. El Tono 2, es el desafió, trata de poner en equilibrio las energías que quieren pulsar por irse de un extremo al otro, de unir las polaridades. Este tono rige la rodilla izquierda, si estamos con dolor en ella los 13 días de esta trecena o en el día de hoy, no estamos pudiendo comunicar lo que queremos, o estamos altamente descontrolados con las palabras sin medir si herimos a otros con lo que decimos, También son los miedos e inseguridades. Obstáculos que sentimos como internos y no nos permiten avanzar. Es la dualidad. Podemos sentir también dolores en los órganos sexuales, o tener problemas con el sexo. El Viento bien canalizado, nos trae nuevos aires, un refrescarnos y salir del agobio en que podíamos llegar a estar, es un recambio. Desbloqueemos la zona de garganta y dejemos salir las palabras, en su punto justo, ni exacerbadas e hirientes, ni jugar al oficio mudo, bloqueadas, atragantadas, reprimidas, asfixiantes. El Viento es refinador, viene a seleccionar con que quedarse y con que no, es una energía que nos predispone a armar redes, conectar gente, Es un día propicio para comunicar un mensaje, en forma fluida, fácil y desde el corazón. Con la sinceridad a flor de piel. Prohibido des comunicar, armar un lleva y trae, ser un teléfono descompuesto, todo lo dicho, dicho desde el sentir. No mentalizar lo que está sucediendo. wei wu wei (evita hacer acciones no naturales) VIENTO 2, es el sello y tono de ARGENTINA, porque se considera el 9/7/1816 como fecha de nacimiento. Hoy es el cumple Kin de la patria, misma energía que el día que nació. BUEN DOMINGO PARA TOD@S Y VIVA NUESTRA ARGENTINA QUERIDA!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

