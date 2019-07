La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Efemérides del día de la fecha: 14 de Julio











DÍA MUNDIAL DE LA PROTESTA ANTINUCLEAR Fue establecido por movimientos pacifistas, ecologistas y antinucleares del mundo en el año 1995 con el propósito de eliminar el arsenal nuclear, terminar con las pruebas nucleares y frenar el avance de la energía nuclear. El hecho que desencadenó este día fue la decisión de Jacques Chirac, presidente de Francia, de reanudar las pruebas nucleares en el Atolón Mururoa, ubicado en el Pacífico Sur, a pesar de la resistencia manifestada mundialmente. Las pruebas se realizaron el 13 de junio del año 1995, las explosiones tuvieron una potencia de 20 kilotones, lo que equivale a 20.000 toneladas de dinamita. Las consecuencias que trajeron estos ensayos nucleares fueron una lluvia radioactiva de plutonio que afectó a toda la Polinesia Francesa; Tahití fue expuesta a niveles de radiación 500 veces superiores a los niveles aceptados; miles de denuncias de Nueva Zelanda informando acerca del desmoronamiento del atolón y enfermedades congénitas en los descendientes de los trabajadores que realizaron las pruebas y los habitantes de las islas aledañas. El primer lanzamiento de una bomba nuclear con fines militares fue en Hiroshima en el año 1945, el Coronel Paul W. Tibbets a bordo del Enola Gay fue el que la tiró; la misma tenía una potencia de 16 kilotones, es decir, 1600 toneladas de dinamita, mató a 66.000 personas al instante, cifra que ascendió a 140.000 con el tiempo. En lo que respecta a la energía nuclear, el accidente en la central de Chernóbil contaminó el 70% de los territorios bielorrusos, 23% del ucraniano y sólo un 0,5% del ruso; el país más afectado fue Bielorrusia, lugar en el que murieron 2.100.000 personas, la mortalidad superó en un 20% a la natalidad y los casos de cáncer se multiplicaron por 74. FALLECE JORGE LUZ Oscar Jorge Da Luz Borbón nació el 8 de mayo de 1922 en Alejandro Korn. Desde muy chico sobresalió por su extroversión y su sonrisa contagiosa, enemigo de la sopa por disgustarle su sabor, su madre asturiana siempre se cercioraría de que terminara su porción. Su hermana e inseparable amiga, Aída Luz, era actriz de radioteatros lo que le permitió tener contacto con el mundo de la actuación; un día, aquello que se presentaba ajeno a él cambiaría cuando a los 16 años decide acompañarla a una grabación y consigue un pequeño papel en un radioteatro. Miles de sentimientos se mezclarían en su interior haciéndole comprender que quería ser actor. Al poco tiempo, es contratado por Pedro Tocci para trabajar en Radio Argentina, lugar donde participa en "Juan Moreira" y conoce a Eva Perón. En la radio Belgrano forma parte del elenco de "Doctor Justo Justino Leyes, doctor en trampa y leyes". Su trabajo como repartidor de volantes le permitió ingresar a los cines a ver hasta 3 películas gratis: "veía películas y soñaba que estaba ahí". El sueño pasaría a ser realidad en el año 1939 cuando consigue un papel en la película "Y mañana serán hombres" de Carlos Borcosque. A lo largo de su carrera llega a actuar en más de 30 películas, entre las que se encuentran "Cuidado con las imitaciones" (1948), "Canuto Cañete y los 40 ladrones" (1964), "El juguete rabioso" (1998) y "Loco, posee la fórmula de la felicidad" (2001) En la década de los 40´ integra el icónico grupo de cómicos Los Cinco Grandes del Buen Humor que junto con Zelmar Gueñol, Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico y Rafael Carret le robarían carcajadas a miles de argentinos. Con este grupo se destaca en las películas "Cinco grandes y una chica" (1950), "Cinco locos en la pista" (1950) y "Fantasmas asustados" (1951) En 1987, se integra al programa "Las gatitas y ratones de Porcel", donde surge el sketch de "La Tota y La Porota", dos mujeres chismosas que se robarían el corazón del público con sus disparatados diálogos. Falleció a los 90 años, en el año 2012, en Capital Federal. SE ESTRENA LA PELÍCULA "PINK FLOYD: THE WALL" Un día como hoy en el año 1982, se estrenaba la película "Pink Floyd: The Wall". Dirigida por Alan Parker, con guion de Roger Waters y animaciones de Gerald Scarfe, el film narra la historia de Pink, una estrella de rock, que cae en la locura. Transitando un camino plagado de metáforas y críticas sociales el espectador estará frente a una película controvertida que dista de tener una sola interpretación. En palabras del director: "Es una amalgama de las ideas de Roger Waters […] Creo que es la única persona en el mundo que realmente sabe de qué trata" La producción de la misma duró 61 días en los cuales se filmaron 977 escenas y 4885 tomas; originalmente iba a ser interpretada por Rogers Waters cosa que no sucedió porque, según rumores, su actuación no era muy buena; su realización demandó 12 millones de dólares; y está basada en el álbum "The Wall" que la banda sacó en el año 1979. Otra cosa que se cambió es que, en un principio, la banda de sonido iba a ser creada especialmente para la película pero como sucedió el conflicto de las Islas Malvinas, Waters compuso música nueva como forma de protesta sobre el accionar de Margaret Thatcher.

