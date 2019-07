La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Axion instala el segundo cargador para autos eléctricos











SIN CRUDO EN CAMPANA POR DERRAME Una rotura en el oleoducto que conecta Puerto Rosales con La Plata generó múltiples inconvenientes entre los que se destacan la afectación de la producción de las principales refinerías del país que se abastecen por esa línea. La falla fue detectada el lunes por la noche a la altura de la estación de bombeo de Las Flores y según informaron desde YPF (propietaria del oleoducto), los trabajos de reparación culminaron en la noche del jueves y ayer al mediodía el sistema se normalizó al recuperar la presión necesaria. En tanto que se habría reconocido que la rotura "ocasionó un derrame de entre 100 y 200 metros cúbicos" y se señaló que la línea estuvo cerrada por los trabajos de soldadura y dejó por ende sin suministro a las refinerías conectadas a ella: La Plata de YPF, Dock Sud de Raízen (ex Shell) y Campana de Axion (PAE). Fuentes del sector advirtieron que las tres, la peor parte la habría tenido el complejo de Campana por ubicarse en la cabecera del oleoducto afectado, con una caída en su actividad superior al 50%. Tras haber inaugurado el primero a mediados de diciembre, la compañía se prepara para darle la bienvenida al segundo. La intención es llegar a 10 antes que finalice el año. Hasta tanto no haya regulaciones, la carga será gratuita. En diciembre pasado, AXION energy se convirtió en la primera petrolera de la Argentina en ofrecer energía para los autos eléctricos. En ese sentido, desde la petrolera informaron que todas sus Estaciones de Servicio, ya sean nuevas o refaccionadas de cero con la nueva imagen institucional, dispondrán de un sitio para para abastecer autos eléctricos. De hecho, se había anunciado que la intención es que este año haya al menos diez estaciones de servicio con esta capacidad. Tras haber inaugurado el primer cargador en la esquina porteña de Libertador y Salguero, la compañía se prepara para darle la bienvenida al segundo en la esquina de Bonpland y Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La estación de Avenida del Libertador y Jerónimo Salguero tiene el primero de una serie de cargadores que junto con la empresa de origen italiano Enel X –que opera en 35 países– Axion comenzará a instalar en su red de estaciones de servicio, donde por supuesto seguirá despachando combustibles. Fue el 18 de diciembre del año pasado que una Renault Kangoo ZE pudo abastecerse en una Axion y circular por Buenos Aires. Ese vehículo eléctrico es actualmente el único que se comercializa en el país con estas características. En ese sentido, vale recordar que Renault, produce la Kangoo ZE en su planta de Cleón, Francia, tiene con AXION energy un acuerdo de recomendación de sus combustibles. El tótem de energía eléctrica instalado provee 22kw de carga y mide aproximadamente 1,20 metro de alto y 30 centímetros de lado. Según explicaron fuentes de la empresa, la iniciativa no solo se sustenta en el crecimiento arrollador de estas nuevas tecnologías motrices, – que según estudios especializados, para 2040 el 57% de las ventas de autos serán de estas características -, sino que además responde a una impronta de la empresa de añadirle valor a sus Estaciones de Servicio. Un informe de Bloomberg New Energy Finance sugiere que el precio de los vehículos está bajando más de lo esperado gracias a baterías más económicas y políticas energéticas duras que promueven los autos de cero emisiones en China y Europa. Según este estudio, entre 2025 y 2030 el costo de los autos eléctricos se volverá competitivo respecto de los vehículos que utilizan combustibles y también proyecta que los autos híbridos y totalmente eléctricos conformarán el 55% de las nuevas ventas de vehículos comerciales ligeros en todo el mundo para 2040.

El tótem de energía eléctrica provee 22kw de carga. De origen francés, la Renault Kangoo ZE es el único vehículo eléctrico que actualmente se comercializa en el país con estas características.



Axion instala el segundo cargador para autos eléctricos

