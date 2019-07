Como parte del acuerdo realizado con el Gobierno respecto a los planes Ahora 12 y Ahora 18, con Tasa de Interés al 0% y con el fin de potenciar las ventas del sector de motocicletas, como así también acercarle más opciones a los consumidores, Honda Motor de Argentina envía un detalle de los modelos alcanzados y sus valores correspondientes, vigentes a partir del jueves 11 de julio de 2019. La financiación del programa Ahora 12 y Ahora 18 tendrá un tope de hasta AR$120.000.- mientras que, de manera complementaria, la compañía ofreceuna bonificación de un 10% a todos los usuarios que adquieran los vehículos en efectivo, en aquellos modelos que no superen los 300.000 pesos. Categoría CUB: - Wave 110S - Precio sugerido al público: $53.600.- - Wave 110 C/D - Precio sugerido al público: $63.700.- Categoría Business: - CG Titan YM20 - Precio sugerido al público: $91.700.- Categoría On Off: - XR 150L - Precio sugerido al público: $101.700.- - XR 250 Tornado - Precio sugerido al público: $199.000.- Categoría Sport: - CB190R - Precio sugerido al público: $115.900.- - CB190R Repsol - Precio sugerido al público: $123.800.- - CB250 Twister - Precio sugerido al público: $166.900.- Estos valores y modelos estarán alcanzadas hasta el 31 de julio en todo el territorio nacional y las condiciones se aplicarán exclusivamente bajo la dinámica establecida por el programa "Ahora 12" y "Ahora 18". De esta manera, Honda Motor de Argentina continúa demostrando su compromiso en pos de continuar ofreciendo beneficios y descuentos para todos los fanáticos de la marca.



Honda Motor de Argentina:

Plan Ahora 12 y Ahora 18 para Motocicletas

