Ubicado sobre el Pacífico, dentro de Oceanía, estas 2 islas que hasta hace no mucho parecían territorio de otro mundo, se conectan hoy por aire con Ezeiza en no más de 12 horas, la misma duración que un vuelo a Madrid. La porción de tierra firme más cercana es Australia, a 2.000 Km de distancia. La población no supera los 4.5 millones de habitantes, en un 80 % principalmente descendientes de ingleses y con la minoría más importante de maoríes, los pobladores originales de estas tierras. Tierra amante del rugby, de la producción de ovejas y kiwis y con una economía envidiable, sobre todo en los últimos 30 años, donde no han parado de crecer. Es un país de puertas abiertas para recibir inmigrantes de todo el mundo, así como programas de intercambio para jóvenes universitarios, que combinan trabajo y aprendizaje de inglés, lo que les permite generar un ahorro de dinero y seguir viajando por aquella zona del mundo. Auckland es la puerta de entrada más importante por aire, así como un precioso puerto de cruceros de las más importantes navieras del planeta. A través de distintas manifestaciones artísticas, deportivas, escénicas y cinematográficas se posicionó el país turísticamente con una fuerza notable, los All Blacks son una marca registrada, el mundo entero hace silencio antes del ritual maorí del Haka, previo a cualquier test match. Peter Jackson, productor del Señor de los Anillos fue el encargado de mostrar los paisajes de esta belleza exótica durante toda la saga, despertando interés en todo el mundo, generando una excelente publicidad del destino. Al ser un país caro, los cruceros son una excelente opción itinerante del destino, y el bolsillo se los agradecerá, pero no podemos dejar de recomendar un itinerario básico al menos para esta primera aproximación al destino. Los motorhomes son también una excelente opción ya que sintetizan transporte y alojamiento (por ende dinero) y las dos islas están perfectamente dotadas de infraestructura para este tipo de viajes. Volviendo a la ciudad más poblada del país, Auckland, en la isla norte, donde no pueden dejar de visitar la Sky Tower, que funciona como torre de comunicaciones, tiene casi 330 metros de altura y tres miradores, que si tienen la suerte de encontrarse con un dia despejado, la visibilidad pasa los 80 Km de distancia, llegando hasta la Bahía de Coromandel, visita obligada desde Auckland para pasar un día en Cathedral Dove, que es un enorme arco de roca rodeado de fantásticas playas que se encuentra en esta Península de Coromandel. Vayan temprano porque a la tarde ya estará llena de turistas. El otro mirador de la ciudad es natural, se trata del Monte Eden, el mayor de los 48 volcanes que rodean a la ciudad (todos inactivos) desde donde tendrán una panorámica perfecta de la ciudad, la bahía y Sky Tower. Siguiendo al sur, cerca de la ciudad de Hamilton, llegamos a Hobbiton, escenario armado para filmar las escenas de Gandalf, Aragorn y Legolas, hogar de los Hobbits. Este set de filmación armado para la película fue dejado como atracción turística de esta película que sumó 17 Oscars. Un tour guiado está disponible para ingresar a los 42 agujeros de hobbit construidos en detalle. Todavía un chiquito más al sur de la isla encontrarán a Rotorua, tierra maorí por excelencia, destino de aventura, trekking y volcanes. Es la zona geotérmica del país, y Wai o Tapu es el punto donde encontrarán géiseres, fumarolas, piletas de colores, cráteres, un escenario de película donde divisarán árboles bien verdes con montañas de fondo, al mismo tiempo que pisan roca desgastada por el tiempo y todo envuelto en el vapor que despide la tierra y el agua. El geiser Lady Knox llega a los 20 metros de altura cuando pide pista para saltar. Muy cerca y catalogado como el "mejor trekking de un día de Nueva Zelanda", el Tongariro Alpine Crossing es a la vez una maravilla a la vista y un desafío al estado físico. Durante 7 u 8 horas de caminata atravesarán zonas desoladas, cráteres de volcanes, lagos sulfurosos, fumarolas volcánicas e incluso acabarán la ruta cruzando bosques de pluviselva. Todo esto bajo la sombra del imponente "Monte del Destino" de Mordor. Para los más valientes la escalada a la cima es posible. En este país dijimos que abundan los cráteres, géiseres, montes y también las cuevas y cavernas. Waitomo es la cueva más importante del país, la que no pueden dejar de visitar para despedirnos de la isla norte, se trata de una cueva con agua, donde el recorrido se hace en una embarcación pequeña y en medio de esa oscuridad, el techo está completamente atestado de glowworms, algo así como gusanos fluorescentes que simulan el cielo nocturno de un desierto, una verdadera locura. A la isla sur pueden llegar por aire o cruzando el estrecho de Cook desde Wellington a Picton. Esta isla es ideal para manejar, más fría que la norte, de paisaje más similar al alpino, con mucha presencia de bosques, nieve, montañas y lagos. Queenstown y Christ-church son las dos ciudades en las que sería un crimen no parar, pero justamente desde Queens-town se encuentra uno de los mejores Parques Nacionales del país, Milford Sound, acá los glaciares de la Edad de Hielo esculpieron un paisaje inentendiblemente precioso. Rodeado de verdes acantilados y paredes que ascienden hasta los más de 1000 metros, recorrerán en barco este fiordo maravillado por las infinitas cascadas que caen desde miles de sitios hasta llegar al mar, sobre todo después de las habituales lluvias. Para terminar, no queremos dejar de hacer una parada por Christchurch, hoy siendo reconstruida del último terremoto, una ciudad realmente única, con un centro encantador, un Jardín Botánico de nivel mundial y Cathedral Square, la plaza principal con su catedral anglicana y un cáliz de metal de 18 metros de altura que conmemora el nuevo milenio. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Nueva Zelanda

Por Lic. Guillermo Ceballos

