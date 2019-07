Me gustaría proponer un juego muy simple para analizar el por qué estamos donde estamos. Hace muchos años un docente me dijo "lectura y ejercicio de la memoria activa", una frase que siempre recuerdo. La amnesia social, el desinterés por la historia reciente y la falta de lectura de nuestros propios documentos gestados en debates colectivos nos hace incurrir en situaciones complicadas donde todo parece olvidarse y generar un empezar de nuevo.

Voy a invitar a los lectores a prestar atención a esto que es la letra escrita por actores de esta comunidad, muchos de ellos actuales ediles, o participes de la historia reciente. "Las tierras pertenecientes a la Compañía General de Fósforos se ubican al este noreste de la ciudad sobre el Río Paraná de las Palmas con una superficie de aproximadamente 500 Hs. totalmente forestadas, lindando con la Reserva Natural de Otamendi, por lo que representan el pulmón verde necesario para ciudades con alto desarrollo e industrialización, máxime considerando la ubicación de las industrias y los vientos predominantes, además de constituir una zona de amortiguación entre la ciudad y la Reserva de Otamendi, necesaria para la preservación del mencionado ecosistema. Estas tierras se ubican en zona rural y para efectuar cualquier cambio de uso deberá realizarse un Estudio de Impacto Ambiental a fin de determinar las actividades que puedan allí desarrollarse para no tener un impacto negativo sobre la calidad de vida de los habitantes ni sobre el ecosistema de la Reserva de Otamendi, preservando la relación ciudad naturaleza"…y sigue explicando, "para lograr cualquier modificación territorial, o acción sobre el Código de Planeamiento urbano, es necesario la conformación de un Consorcio de Actuación. Los objetivos del programa requieren una atención especial, conocimientos, análisis y sobretodo, una negociación y una cooperación estrecha entre los gestores y los agentes del puerto y de la ciudad. Sin la participación directa del Estado Municipal, el sector privado y la sociedad civil en todo el proceso de análisis, propuestas, planificación y promoción no son posibles los cambios y transformaciones urbanas y portuarias que se requieren"….

"El Partido de Campana, ubicado entre los municipios componentes de la tercera corona de expansión de la Región Metropolitana de Buenos Aires, posee un alto crecimiento poblacional, caracterizado por una significativa migración desde el Sur de Entre Ríos y Santa Fe, un despoblamiento del sector insular hacia el continente, ya sea por causa de las recurrentes inundaciones como por la actividad económica industrial, que ubica al área Campana-Zárate con uno de los niveles más altos de industrialización del país.

El crecimiento de Campana siguió un patrón de urbanización extensiva, fragmentada y de baja densidad y calidad. La ciudad tiene una estructuración que reconoce: a) Un área urbana consolidada coincidente con el núcleo fundacional y sus primeras extensiones, con el eje principal ( Av. Rivadavia) perpendicular al Río Paraná y cuya característica es la de un tejido residencial continuo y bajo, de una o dos plantas, con escasos edificios en altura; y b) Un conjunto de áreas periféricas desarrolladas según las trazas de las vías primarias de circulación que comprenden las nuevas urbanizaciones surgidas en los últimos 40 años y que han extendido la urbanización hasta los límites que hoy presenta la ciudad. De tal modo se requiere estudiar diferentes alternativas para el diseño de un modelo de gestión que permita viabilizar las acciones propuestas. La constitución de un Consorcio de Actuación, de carácter público o público - privado, supone crear un espacio de gestión y de articulación de intereses para la puesta en marcha del programa".

Por último y sintetizando ya que se trata de un extenso documento se concluye en dar lugar a las solicitudes de creación de un Concejo urbano ambiental, y se aclara que este deberá ser un cuerpo Colegiado amplio y con fuerte participación de la comunidad, totalmente contrario a lo que posteriormente se creó.

Este texto es del año 1999, y corresponde al Plan Estratégico Campana en la versión impresa está en la página 136 y en la versión PDF publicada en la web está en la página 93, para quienes quieran corroborarlo. El mismo documento propone fortalecer y jerarquizar las áreas vinculadas a la planificación y control de los aspectos urbanísticos y ambientales del Partido dotándolas de mayores competencias y herramientas de gestión, circunstancias que aún no se han dado en los últimos 20 años, donde nos acordamos del planeamiento territorial "on demand" es decir cuando alguien nos pide alguna acción para modificar algo del suelo según sus propias necesidades.

Campana no tiene un plan urbano a pesar de haberlo documentado como una necesidad real hace 20 años, y eso genera esta discusión de carácter permanente donde cualquier colectivo nos deja bien, con argumentos de lo mas variados. Y en esto voy a declarar que, en lo personal, poco me importa si los políticos de turno están o no de acuerdo en que una acción conviene o no, porque por más que el pueblo gobierne a través de sus representantes, el deber de esos representantes es el de escuchar a sus representados, convocarlos y consensuar con ellos para ver cuál es la mejor opción para sus sociedades. Y eso no surge de un cuerpo Colegiado dirigido por el poder público, con conclusiones no vinculantes y votaciones pérdidas desde el inicio por la mayoría automática que le otorga el número de funcionarios estado dependientes, y la baja representación social o técnica, como es el Concejo urbano ambiental, sino del debate público en un foro amplio donde todas las voces queden registradas.

Lo dice claramente el mismo documento del Plan Estratégico, más adelante, y para refrescar la memoria lo reproduzco: "Se propiciarán, además, nuevas formas de gestión descentralizadas y participativas, que generen el compromiso de la comunidad en su conjunto en la puesta en marcha de los proyectos".

Por último no entiendo cómo llegamos a esta discusión, si basta con cumplir el Código que a pesar de sus innumerables observaciones técnicas perfectibles tiene en claro cómo se debe actuar en estos casos. No importan mis palabras, no hace falta ni prestarme atención o intentar desvalorizar mis textos, yo soy un simple ciudadano interesado en la ciudad que expone libremente sus ideas por la prensa en ejercicio de un derecho constitucional fundamental y absoluto tal como lo expresa el artículo 14 de la Constitución Nacional y desde este lugar simplemente sugiero, hagan una lectura objetiva del Código muchachos, desde la página 14 a la 24 y verifiquen si todo lo expuesto allí esta cumplimentado en esta operación urbanística integral del Tajiber. Allí están desde los estudios técnicos que fundan una factibilidad hasta las audiencias publicas necesarias. Cumplimenten todo lo requerido para la pre factibilidad técnica, las audiencias públicas y los documentos que justifiquen las inversiones reales y las acciones propuestas y después decidan sobre la base documental cierta, no sobre el voluntarismo dialéctico.

Por ultimo reitero la frase de aquel docente que admiro y siempre recuerdo, "lectura y ejercicio de la memoria activa", único recurso para la razón y la decisión correcta.

Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015