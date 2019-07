¡Qué difícil resulta esperar!!! Esperamos en el supermercado, en los bancos, en el tránsito, en el consultorio, el hijo que no vuelve, nos ponemos ansiosos, jugueteamos con los pulgares, apretamos los labios, nos frustramos. En otra esfera, esperamos que lleguen los recibos de los servicios, pensando cuánto será el importe de los mismos, y si no llegan en término nos preocupamos por tener que pagar con recargo, esperamos un aumento de sueldo y también esperamos que se cumpla un deseo del corazón. El (Salmo 40:1-3) David declara "Pacientemente esperé al Señor" O sea, él esperaba que Dios respondiera su oración. Pero en lugar de desesperarse por la demora, David alababa al Señor y "puso cantico nuevo, cantico de alabanza en su corazón". Siempre que Dios se demora (según nuestra mirada) no debemos ponernos mal, ni tristes, ni ansiosos, porque todo Él lo hace en su tiempo y aunque estamos apurados, debemos agradecer a Dios, porque estamos en el lugar, debemos aprender y desarrollar las virtudes de sumisión, humildad, paciencia, perseverancia gozosa, constancia, virtudes que exigen la mayor cantidad de tiempo para aprenderlas y ponerlas en práctica, no debemos desesperarnos. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. (Gálatas 6:9) Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. (Hebreos 10:36) Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. (Santiago 1:2-4) Pidámosle a Dios que nos regale la disciplina de esperar. Debemos pedirle al Señor ayuda, pero poder amarlo y confiar más en El, siempre y aceptar con gozo las demoras considerarlas una oportunidad para desarrollar estas virtudes y alabarlo. Porque esperar a Dios no es perder el tiempo es ganarlo. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar

La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El que espera, desespera"

Por Mirta Dappiano

