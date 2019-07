"Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de El aquella hora. Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño; y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez, y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya; ha llegado la hora; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores" (Marcos 14, 32). Charlas y conferencias realizadas por Giorgio Bongiovanni en Italia Pregunta: Yo me siento muy atraído hacia los animales, ¿también esa es una forma de amor? Giorgio: Absolutamente si, de hecho, serán muchos los animales que entrarán en el Arca, muchos más que hombres. Y obviamente los niños, que son privilegiados respecto a los animales, ya que son una raza superior; en cambio los hombres, en este momento, representan una raza inferior. Los niños son los amos de los animales, mientras que los hombres son un alma colectiva que se encuentra peldaño más abajo, porque han perdido el alma, han sido condenados por el Padre a la segunda muerte. Todos los hombres que tú ves alrededor son animales feroces listos para atacarte, así que hay que estar atentos. Entre ellos hay Ángeles, que tienes que saber reconocer. Pero cuando les reconoces, ves sus ojos que brillan, te sonríen, te abrazan, te hablan de amor y cuando hablan de justicia, gritan. Si se les ataca no sacan la espada, sino que dicen: "¿Me quieres matar? Hazlo, igual yo renazco y vuelvo a gritar". Cada vez que sufrimos por una causa egoísta no avanzamos en la evolución. No me refiero al dolor físico, interior, a las experiencias vividas personalmente que, en todo caso son todas cosas que tenemos que valorar, vivir y superar, en este caso no hay ninguna culpa. Si luego ofrecemos a Cristo ese dolor físico, o interior, en nuestra evolución asumimos una posición que está a la antítesis del egoísmo. Y me explico: si tengo un dolor y estoy sufriendo, como probablemente muchos de vosotros estáis pasando por alguna situación similar, tengo que vivirlo, expresarlo a mi mismo o a Dios, no es una culpa sino que es un acto de humanidad. En el sufrimiento, para permanecer en armonía, en sintonía, no tenemos que manifestar o dejarnos llevar por la rabia, por la tristeza, o deprimirnos. O hasta incluso, como muchos hacen, adjudicarle a Dios la responsabilidad de nuestros sufrimientos por no intervenir, o hasta gritar: "¡No!... ¡Ya no creo en Dios, estoy mal, no es justo! ¡Él no está conmigo, es toda una mentira!". Podría ocurrirnos a nosotros también, lo importante es arrepentirse rápidamente y decir: "Señor, estaba mal, tuve un momento de debilidad... pero quiero ofrecerte mi sufrimiento, lo atravieso para superarlo". Nos tenemos que preparar para afrontar la última prueba de nuestro camino espiritual, que nos hará pasar privaciones. Actualmente estamos pasando algunas, pasaremos otras, tenemos problemas para seguir adelante porque no gozamos de los privilegios de los demás, pero podemos afrontarlas con la unión y, gracias a Dios, no nos falta nada. La última prueba que nos llevará a afrontar los sufrimientos que, con nuestros ojos, nos veremos "obligados" a ver - porque vivimos en este mundo - y lo único que podremos hacer será rezar, ofrecer este sufrimiento a Cristo manteniéndonos firmes en la fe y en la unión. Solo así podremos superarlos, todos, no digo que lo haremos alegremente, sino con el amor que nos alimenta y que nos lleva a hacer lo que hacemos, para estar aquí, disponibles para el Cielo. Este es el trabajo que tenemos que hacer, sobre todo a partir del próximo año, que será muy importante. ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whatsapp al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en un café del centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!! Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del Águila:

Seguir a Cristo en el Getsemaní (parte 6)

