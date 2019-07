La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 ¿Es verdad que Mozart hace más inteligentes a los bebés?







Lo llaman "el efecto Mozart" y sugiere hacerles escuchar la música del gran compositor a los bebés para hacerlos más inteligentes. Según quienes defienden la existencia de este fenómeno, escuchar la música del compositor austriaco, o la música clásica en general, aumenta la inteligencia y otras capacidades cognitivas, sobre todo durante el desarrollo temprano. ¿Pero qué tiene esto de cierto? "No hay evidencias científicas que muestren esto, aunque sí se sabe que la música en general, de este o de otro compositor, tiene un efecto de relajación, tranquilidad y estimulante", explica Ángela Nakab, médica especialista en pediatría y adolescencia, y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. "En realidad, lo que es estimulante no es tanto la música en sí, sino el contacto físico y gestual que tienen los padres o las personas que los acompañan con los niños", destaca Nakab. Todo ese rito en conjunto generará mayor estimulación del sistema nervioso central. La pediatra también aclara que los padres o familiares del bebé pueden elegir música que les agrade a ellos y escucharla durante el embarazo, ya que esto traerá resultados beneficiosos para el niño. Sergio Snieg, médico pediatra y también integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, coincide con su colega: "No hay evidencia científica sobre eso. Pero la música en sí, al igual que otras artes, estimula los sentidos de los bebés. Hay que estar atentos y ver sus reacciones para saber si esa música en particular les genera placer o si, por el contrario, los sobreestimula y los molesta". Los beneficios de la música Los efectos beneficiosos más claros de la música se relacionan con la salud emocional. Desde la antigüedad el ser humano ha utilizado este arte como método para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, tanto conscientemente como sin darse cuenta de ello. En este sentido, en la actualidad hablamos de musicoterapia para referirnos a las intervenciones que usan la música como herramienta para reducir el malestar psicológico, mejorar las funciones cognitivas, desarrollar la motricidad o facilitar la adquisición de habilidades sociales, entre otros objetivos. La investigación científica reciente ha confirmado buena parte de lo que se creía: la musicoterapia es efectiva para reducir los síntomas de trastornos mentales como la depresión, la demencia o la esquizofrenia, y también para disminuir el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. Historia y popularización El efecto Mozart se empezó a popularizar en los años 90 con la aparición del libro "Pourquoi Mozart?" ("¿Por qué Mozart?"), del otorrinolaringólogo francés Alfred Tomatis, que acuñó el término. Este investigador afirmó que escuchar la música de Mozart podía tener efectos terapéuticos en el cerebro y promover su desarrollo. No obstante, fue Don Campbell quien popularizó el concepto de Tomatis mediante su libro "The Mozart Effect" ("El efecto Mozart"). Campbell atribuyó a la música de Mozart propiedades beneficiosas "para curar el cuerpo, fortalecer la mente y liberar el espíritu creativo", como reza el título extendido del libro. La obra de Campbell se basó en un estudio de los investigadores Frances Rauscher, Gordon Shaw y Catherine Ky publicado pocos años antes en la revista Nature. No obstante, este estudio mostró sólo una leve mejora del razonamiento espacial hasta un máximo de 15 minutos después de escuchar la sonata K448. Artículos en los diarios New York Times o Boston Globe también contribuyeron a la actual fama del efecto Mozart. Después de la publicación de toda esta literatura empezó a formarse un negocio en torno a recopilaciones musicales con supuestos beneficios intelectuales, especialmente para niños, dado que Campbell escribió también el libro "El Efecto Mozart para niños". Fuente: https://psicologiaymente.com



