El arquero de Puerto Nuevo, Rodrigo Ponce De León, se manifestó respecto a la norma que le prohibiría jugar en la Primera D a cualquier futbolista que haya firmado contrato profesional alguna vez. Carlos Pereyra y Leandro Bonet también cargaron contra los dirigentes de la divisional. "Nos quedamos sin club, sin trabajo, sin un sueño que, se los puedo asegurar, desde el más joven al más viejo lo tenía intacto". Las palabras de Rodrigo Ponce De León, arquero de Puerto Nuevo, transmiten el dolor por el que atraviesa tanto él como, al menos, otros 40 futbolistas de la Primera D: es que la divisional decidió que todo aquel futbolista que haya firmado contrato profesional alguna vez en su carrera ya no pueda jugar en la más pequeña de las categorías de Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La controversial medida busca ponerle fin a los continuos reclamos por la inclusión de jugadores con contrato profesional que se dieron en los últimos años. Pero, como era de esperar, ya generó muchos rechazos. "Me están echando de la categoría y, por lo tanto, del futbol, ya que es imposible conseguir club en una categoría mayor a esta altura, cuando todos los equipos están armados y nadie te puede dar una mano", explicó Ponce De León, quien en 2016 firmó contrato en Villa Dálmine (nunca llegó a debutar en el Violeta y sólo cuenta con siete presencias en el banco de suplentes durante el Torneo de Transición 2014 de la Primera B Metropolitana). "Se cagan en los jugadores, en las familias de los jugadores y en los cuerpos técnicos que contaban con los jugadores afectados para armar el plantel de cara al campeonato. Espero que las personas que están al mando recapaciten y solucionen este problema, porque son muchas familias que se quedan sin un ingreso de seguro importante", agregó el arquero Auriazul de 23 años. Otro jugador de Puerto Nuevo que no podría seguir en la divisional es Oscar Peñalba (28 años), quien firmó contrato profesional en 2016, después de haber ascendido a la Primera C con Sportivo Barracas. "Chicho" fue referente y uno de los puntos más altos del plantel Portuario en la pasada temporada. Y su entrenador, Carlos Pereyra, salió a defenderlo, tanto a él como a Ponce De León y el resto de los jugadores afectados por esta medida: "Estoy de acuerdo con que puedan jugar y que los clubes, si tienen que tener profesionales, que cuenten con ellos para seguir haciendo crecer la categoría. Los que no puedan tener a esos futbolistas demuestran que no están haciendo las cosas bien, porque si uno tiene profesionales quiere decir que el club está generando recursos y los dirigentes están trabajando bien. Pero los que no quieren a los profesionales les falta gestión en una institución. Estoy del lado de los futbolistas porque le están cortando la carrera, la ilusión y los están dejando sin la posibilidad de hacer lo que les gusta, que es entrenar y jugar al fútbol", señaló Jetín en declaraciones al sitio SoloAscenso. Otra voz que se alzó con fuerza y rápidamente contra la medida fue la de Leandro Bonet. Después de atajar en Puerto Nuevo el pasado campeonato, "Chiquito" regresó a Juventud Unida, aunque ahora su futuro es incierto dada esta medida que criticó profundamente: "Me parece totalmente injusta, totalmente infundada. Cuando a mí me bajaron de categoría, y pude jugar en la D, estaba todo legal. Hasta los que bajan de Sportivo Barracas. El reglamento era claro: decía que si vos firmabas contrato en tu club de origen y bajabas, podías seguir jugando. Hasta el año pasado era así. Pero los dirigentes son incapaces y no tienen la coherencia necesaria para llevar adelante algo tan importante como una divisional de AFA. Yo creo que la mejor solución que se podía haber tomado era que los jugadores que ya venían jugando en la categoría siguieran jugando. Después, con tiempo, que se resuelva la situación de Sportivo Barracas, por sí o por no. Creo que se apresuraron a tomar esta decisión". Además, Bonet habló también desde lo que significa esta medida en el plano personal: "Nos afecta quitándonos lo que más amamos, que es el fútbol. Nos afecta desde lo económico, porque nosotros cobramos un viático con el cual muchos llevan un mango a la casa. Nos afecta sacándonos prestigio. Nos afecta sacándonos del sistema, porque a esta altura es muy difícil encontrar club en una categoría más arriba. Nos afecta en todo sentido".



RODRIGO PONCE DE LEÓN SE PREPARABA PARA SER NUEVAMENTE EL ARQUERO TITULAR DE PUERTO NUEVO. AHORA, SU FUTURO ES INCIERTO.



