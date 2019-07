La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Liga Campanense:

El Violeta venció 3-2 a Deportivo San Felipe y sigue arriba en el Grupo A junto a Mega Juniors. En el Grupo B, dos equipos confirmaron su buen momento: el Gallito le ganó el clásico a Real San Jacinto, mientras que Albizola superó a Leones Azules. Hoy se completa la programación con cinco encuentros. Con tres partidos, ayer se puso en marcha la 10ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y fue un sábado con importantes victorias para Villa Dálmine, Otamendi y Albizola, tres equipos que pelean las primeras posiciones de sus respectivas zonas GRUPO A Después de suspender su encuentro ante Juventud Unida por malas condiciones climáticas y de quedar libre en la novena fecha, Villa Dálmine se volvió a presentar ayer. Lo hizo en el predio Héctor Fillopski ante Deportivo San Felipe, que llegaba en alza, solo un punto por debajo de la ubicación del Violeta. Sin embargo, en un partido muy emotivo en su desenlace, Villa Dálmine se impuso 3-2 con un triplete de Lázaro Benítez. Los dirigidos por Oscar Fredes se adelantaron 2-0 en la primera parte, cuando ya jugaban con 10 hombres por la expulsión de Lautaro Urdiles (doble amonestación). Pero en el arranque del ST descontó Gustavo Rivero; volvió a aumentar Benítez; y nuevamente Rivero redujo el margen a la mínima. Y San Felipe fue por el empate, especialmente en los últimos 15 minutos, cuando el Violeta se quedó con 9 hombres porque Aaron García también vio la roja. Sin embargo, la valla de Julián Rodríguez resistió y Villa Dálmine cosechó su séptima victoria en el campeonato para quedar en lo más alto junto a Mega Juniors (sumó los puntos por la no presentación de Deportivo Río Luján). Ambos tienen 21 puntos, mientras que San Felipe se mantiene 3º con 17 Hoy domingo se jugará otro duelo que tiene como protagonistas a dos equipos que buscan llegar al hexagonal final: Defensores de La Esperanza (16) se medirá con Deportivo San Cayetano (14) desde las 13.00 en cancha de Lechuga. También hoy se enfrentarán Juventud Unida vs Malvinas (13.00 en Leones Azules) y Lechuga vs Desamparados (15.30 en Lechuga), equipos que se encuentran en la segunda mitad de la tabla. Por su parte, El Junior quedará libre en esta fecha. GRUPO B La 10ª fecha de esta zona se abrió con resultados que confirman el gran momento de dos equipos en ascenso: Otamendi y Albizola. El Gallito le ganó 4-1 el clásico a Real San Jacinto con goles de Mauricio Maldonado (2), Carlos Torres (debutó ayer en Primera con 16 años) y Emanuel Montenegro. Con este triunfo, Otamendi llegó a los 20 puntos y se consolidó en la segunda posición por detrás de Atlético Las Campanas, que quedó con 23 unidades dado que en esta fecha suma los puntos por no presentación de Puerto Nuevo (se retiró del certamen). Por su parte, Albizola superó 3-1 a Leones Azules, llegó a los 16 puntos y quedó por ahora en la tercera posición por detrás de Las Campanas y Otamendi. Los goles del equipo del Km 70 fueron marcados por Matías Godoy (2) y Jesús Romero, mientras que Jonatan Romero marcó para el conjunto de Otamendi, que no pudo salir del fondo de la tabla. La Josefa tendrá hoy la posibilidad de recuperar la tercera posición cuando reciba desde las 14.00 a Villanueva, que tendrá la posibilidad de igualar la línea del "josefero" en caso de vencerlo. El otro duelo de este Grupo B que se jugará hoy domingo será entre Las Palmas y Barrio Lubo (15.30 en Leones Azules). Atlético Las Praderas queda libre en esta oportunidad.

#LigaCampanense Grupo A - F10: Con triplete de Lázaro Benítez, Villa Dálmine venció 3-2 Deportivo San Felipe (Gustavo Rivero x2). Este domingo: Def. de La Esperanza vs San Cayetano (13.00), Juv Unida vs Malvinas (13.00) y Lechuga vs Desamparados (15.30). Foto: @VillaDalmineOK pic.twitter.com/iKp6iCR2bi — Pablo Scoccia (@chuecosco) 14 de julio de 2019 #LigaCampanense Grupo B - Fecha 10 | Este domingo juegan: La Josefa vs Villanueva (14.00 en La Josefa) y Las Palmas vs Barrio Lubo (15.30 en Leones Azules). Posiciones: 1) Las Campanas, 23 pts; 2) Otamendi, 20 pts; 3) Albizola, 16 pts; 4) La Josefa, 15 pts; 5) Villanueva, 12 pts. pic.twitter.com/fKyWyahv8m — Pablo Scoccia (@chuecosco) 14 de julio de 2019

