La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Fisicoculturismo:

Campanenses en la Copa Independencia 2019







El certamen se realizó el pasado domingo en San Andrés de Giles. Por nuestra ciudad compitieron ocho representantes del Power Gym con grandes resultados. El pasado domingo, en el Centro Municipal de Cultura de San Andrés de Giles, se realizó la 17ª edición de la Copa Independencia de Fisicoculturismo, organizada por la Asociación de Fisicoculturismo de la Provincia de Buenos Aires. El evento contó con la participación de más de 75 atletas, ocho de ellos representantes campanenses del Centro Deportivo Integral Power Gym. Los resultados que obtuvieron los atletas de nuestra ciudad fueron los siguientes: -Fabio Bonora: 1º en Master y Campeón Overall Master; 1º en Senior Mediana y Campeón Overall Senior. -Marianela López: 1ª en Bikini senior talla baja y Campeona Overall -Javier Rey: 1º en clásico Junior talla baja; 2º en Senior talla baja -Bruno Riccadonna: 1º en clásico junior talla alta; 2º en senior talla alta -Juan Mobilio: 2º en Promocional hasta 90 kg -Diego Pinardi: 4º en Men Physique talla alta -Daniela Marin: 4º en Wellnes -Andrea González: 4ª en Bikini Master; 5ª en Bikini Senior "Queremos felicitar a todo el equipo de competición por la gran performance lograda en el torneo y el gran equipo que han formado", remarcaron desde Power Gym. "Fue un gran torneo y estamos muy orgullosos de ustedes. Queremos agradecer a todos los que fueron a dar una mano", cerraron desde el Centro Deportivo Integral de nuestra ciudad.

LOS ATLETAS CAMPANENSES OBTUVIERON GRANDES RESULTADOS. ENTRE ELLOS, DOS TÍTULOS OVERALL.





POWER GYM ACOMPAÑÓ A OCHO REPRESENTANTES LOCALES: CINCO HOMBRES Y TRES MUJERES.



Fisicoculturismo:

Campanenses en la Copa Independencia 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: