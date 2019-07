La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Patín:

Participó de la "Copa Pablo Piñeyro" en el Polideportivo Municipal. La Escuela "Patín Fusión" que dirige Paula Cuomo y funciona en el Club Ingeniero Raver de Los Cardales participó de la "Copa Pablo Piñeyro", el primer torneo de la Liga del Noroeste de Buenos Aires que se desarrolló en el Polideportivo Municipal "Luis Monti" de Escobar. "En un principio se dificultó porque la pista no estaba en condiciones por la humedad. Más allá de todo, las chicas hicieron su coreografía con mucho esfuerzo. Luego, por la tarde, las condiciones fueron mejores y todas participaron dando lo mejor", contó la entrenadora, quien reveló que para muchas patinadoras de su escuela "fue su primer torneo". Las participantes de "Patín Fusión" fueron: -Categoría Incentivo: Maite Campi, Emma Gianfelice, Sol Muño, Magdalena Pagano, Juana Real, Jazmín Morinigo, Jana D´alo´gaveto y Renata Cruz. -Escuela Formativa: Lucía Servin (5 años, 1º puesto), Martina Campi (7 años; 1º puesto), Emilia Krieger (9 años; 3º puesto), Lola Medone (10 años; 1º puesto) y Chiara Moya (12 años; 6º puesto). -Categoría 5ª C: Lola Pérez (7 años; 1º puesto); Ana Mangiaterra (9 años; 1º puesto), Francesca Giovanoni (9 años; 3º puesto), Isabella Brunetti (10 años; 5º puesto), Maylin Cufre (10 años; 6º puesto) y Ornella Pérez (10 años; 7º puesto). -Categoría 4ª C: Antonia Morante Nievas (8 años; 1º puesto), Faustina Montes (9 años; 1º puesto), Paulina Posadas (10 años; 3º puesto), Paloma Castillo (10 años; 2º puesto), Morena Ramos (10 años; 1º puesto), Lourdes Gojan (11 años; 1º puesto), Guadalupe Martínez (12 años; 6º puesto), Brisa Galván (12 años; 1º puesto), Cata Lanfranconi (13 años; 1º puesto). -Categoría 3ª C: Delfina Artigau (13 años; 1º puesto), Camila Arancibia (16 años; 1º puesto). -Categoría 2ª C: Micaela Olivera (16 años; 1º puesto) -Categoría 3ª B: Magdalena Zimmerman (1º puest) -Categoría 2ª B: Nahila Albesa (11 años; 1º puesto) y Melody Ibáñez (15 años; 1º puesto).

