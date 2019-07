La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Rincón Tuerca









FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo desarrolla este fin de semana el gran premio de Gran Bretaña. Televisa Canal Fox Sport. APERTURA: El oriundo de Zárate Ezequiel Tamburrini llega este fin de semana a correr en la Categoría Turismo Zonal Pista en la Clase Tres con el auto que prepara su tío Dante Tamburrini donde le está dando apertura a su carrera deportiva. LÍMITE: Parece que la señora del piloto de autos le puso límite al presupuesto para correr y nuestro personaje ahora quedó condicionado para llegar a tener su auto competitivo como le gusta. AVANZAR: De menor a mayor viene avanzando con su Fiat 128 en el mundo de las piedras el representante local Martín Basilisco que se muestra contento con el progreso que va alcanzando con el transcurrir el calendario del campeonato. TOPE RACE: Nueva presentación de la Categoría en el autódromo de Salta por otra fecha del campeonato este fin de semana. Televisa desde las diez y treinta de la mañana Canal Trece a través del programa "Carburando". CONTENTO: Así se mostraba el navegante del Rally mar y sierra Víctor Amaranto cuando días atrás le hicieron entrega de las llaves de su nueva casa que quedó reflejado en las imágenes televisivas. MOTIVADO: Fausto Ciaponi viene de ganar la última carrera en los ciclomotores y el pibe ahora lidera el campeonato lo que lo motiva para lo que viene cuando aún restan muchas carreras. NUEVAS: Las nuevas motos eléctricas acaban de ingresar al mercado local en la boutique de las motos en el salón de la esquina Rawson y Alberdi donde los modelos llegaron con una gama de adelantos interesantes. P.A.K.O.: Esta especialidad del Karting desarrolla otra carrera del campeonato con todas sus clases donde arrancan desde las diez de la mañana en el Kartódromo de Ciudad Evita. CUCHARAS: Como siempre Gustavo Ulrich volvió esta vez a sorprender a los muchachos del motocross cuando en el Club Arsenal brindó una cena donde cambio los cubiertos tradicionales por cucharas, ante el asombro de todos los comensales, por lo tierno que era el asado. SUMARSE: La política sigue incorporando a los integrantes del mundo del automovilismo y ahora se suma el ex piloto de Karting y Alma Fabio Florentin que forma parte de la lista "Juntos por el Cambio" que encabeza Sebastián Abella. CONVENCER: Desde esta sección venimos anunciando que el nene quiere arrancar en Karting con el aval del padre y ahora ya se sumó el tío para convencer a la mamá que está encerrada en su postura de no dejarlo sin saber que el pibe ya probó y va muy bien desde su condición de futuro Kartista. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Salta llegan para realizar otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las diez y treinta de la mañana a través del programa "Carburando". RECUERDOS: Fabián Magiantini declaró en rueda de amigos que le quedan los mejores recuerdos de su paso por el Karting en su momento y cuando lo invitan a correr el zarateño empieza a dudar. VICTORIA: El Turismo Cuatromil Argentino viene de correr en el autódromo platense donde la victoria recayó en el piloto…. Que fue contundente y sumó puestos importantes para el campeonato. ROMPER: En esta carrera participó el zarateño Carli Bava que en la vuelta previa a la largada de la final se rompió el diferencial dejándolo sin chance alguna cuando venia para cerrar un buen fin de semana con la motorización de Matías Guillen y el chasis a cargo del equipo de Caggiano en José C. Paz. TC REGIONAL: Con sus dos clases la Categoría visita el autódromo capitalino este fin de semana donde desde las nueve y treinta de la mañana comienzan con su espectáculo. TRIUNFO: Nuevo triunfo para el piloto campanense Ignacio López en la Clase Juniors donde fue como piloto invitado en la Categoría R.F. en el Kartódromo de Ciudad Evita con la motorización de su padre Marcelo. RECUPERAR: Luego de la quebradura sufrida en su mano el piloto local Lisandro Acosta en la carrera de ciclomotores en San Andrés de Giles se viene recuperando muy bien donde pronto podrá volver a correr algo que ya el pibe desea. BATERÍAS: Miguel Parra viene desde su fábrica de baterías colaborando con los pilotos de Alta Competencia donde ya quedó demostrado que van muy bien como en su momento se entregaron a los camiones del Dakar con alto rendimiento. TURISMO NACIONAL: El autódromo de San Luis recibe a la Categoría más federal en este fin de semana con su interesante parque de autos en sus dos clases donde desde las once de la mañana televisa la TV Pública a través del programa ACTV Media TV. LISTA: El zarateño Iván González ya tiene su coupe Chevrolet lista para correr y sumarse a la GTB del Regional cuando lo crea conveniente aunque en este momento está abocado a seguir una categoría nacional. ENTUSIASMADO: Valentino Lacognata se muestra muy entusiasmado con su participación en el Campeonato provincial de motocross donde viene peleando el torneo con la moto que atiende en su taller con el asesoramiento de su padre Juan. EQUIPO: Con cuatro autos en el zonal y algunos a nivel nacional lo encuentra a mitad del año al equipo de Juan Sbarra que viene atendiendo a diferentes pilotos entre las Categorías Alma y Turismo Pista. TOPE RACE JUNIORS: La Categoría visita el autódromo de Salta este fin de semana. Televisa desde las diez y treinta de la mañana a través del programa "Carburando". CONTAR: Cuando salió del cine tras ver la película "Toy Story 4" el piloto de Karting Tobías Amarillo contó que cuando manejaban en la película se parecía a su papá y a Guillermo Fernández por lo duro para maniobrar ¡Mira vos! INCURSIONAR: La intensión fue incursionar en la Categoría de las cupecitas del ayer donde Debiase y Rivero fueron de la partida en la última carrera desarrollada en la provincia de Santa Fe quedando en el puesto vigésimo tercero en la general lo que dejó contento a los representantes de Zárate con poder llegar al final de la competencia. KART PLUS: Nueva visita en el Kartódromo de Zárate para la Categoría este fin de semana con todas sus clases arrancando desde las diez de la mañana. PROVOCAR: El viaje a Puerto Madryn para desarrollar otra fecha del motocross por el Campeonato Argentino provocó que en el equipo de Marcos Garrido se sumara Simón Moyano que forma parte de la estructura del equipo de Henze. TENERLO: Sin duda que el buen trabajo de Moyano, que desde el año pasado realiza en la estructura de Henze llevó a tenerlo en cuenta por parte de Juan Garrido que lo incorporó para esta competencia tan especial a su equipo. VISITAS: El flaco Traverso pasó por Campana y visitó el resto Bar "La Catedral" donde llegó a encontrarse con el empresario gastronómico Roberto Cocilova que desde este año viene colaborando, en lo económico, con pilotos de nivel nacional. Juan María se sacó una foto con Antonella (hija del empresario) para el recuerdo. PROCAR: Con sus dos clases la Categoría visita una vez más el autódromo capitalino y otro parque interesante de autos comenzando desde las nueve de la mañana con su espectáculo. FECHA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos del TC Bonaerense ya confirmaron que la Categoría estará el próximo 4 de agosto llevando adelante otra fecha del calendario en el autódromo de La Plata utilizando el circuito más largo. CENA: Todos los jueves por la noche en el taller de los Davamari desarrollan la habitual cena tradicional que lleva diez años consecutivos donde se convocan pilotos motoristas, preparadores, pilotos y amigos que encontraron un lugar tuerca para esos representantes de Zárate. GIMNASIA: Cuentan en la intimidad del equipo que el piloto de Karting decidió hacer algo de gimnasia para ponerse en estado para seguir ganando carreras si desea obtener el presente campeonato Don Federico. TURISMO ZONAL PISTA: La Categoría vuelve al autódromo de Capital Federal con sus dos clases este fin de semana arrancando desde las once de la mañana. GUSTAR: Cuando a Claudio Rizzo le preguntaron en nota televisiva si le gustaría correr en Karting como papá Román el pibe declaró que más le gusta manejar los autos que construye su abuelo Juan Carlos por sobre todas las propuestas. DEBUTAR: Todo está estipulado para que Gastón Bustos debute en Karting próximamente dado que ya tiene todo preparado para tal emprendimiento junto a su equipo. ARRANCAR: Y también estará arrancando en esta propuesta del Karting Lucas Salazar que va para arrancar el campeonato, más pensando en hacer experiencia, que en buscar resultados importantes el piloto de Campana. ¿SERÁ CIERTO?: Que el piloto no puede seguir corriendo este año en Karting por no tener el presupuesto acorde para estar en la Alta Competencia.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: