La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/jul/2019 Breves: Polideportivas







FEDERER VS DJOKOVIC Hoy se definirá Wimbledon 2019 con el partido que disputarán Roger Federer y Novak Djokovic. El suizo buscará su noveno título en el All England y su 21er campeonato de Grand Slam para seguir estirando su récord. Por su parte, el serbio, actual N° 1 del mundo, buscará repetir la corona lograda el año pasado para alcanzar su quinto festejo en el césped londinense y su 16º título de Grand Slam. HALEP CAMPEONA La rumana Simona Halep (27 años) derrotó ayer 6-2 y 6-2 a la estadounidense Serena Williams y, de esa manera, conquisto su primer Wimbledon y su segundo título de Grand Slam (había ganado Roland Garros 2018). Con esta victoria, además, privó a Williams (37 años) de alcanzar su 24ª corona Major e igualar el record de Margaret Court. En tanto, en el certamen de Dobles masculino, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah se coronaron campeones al vencer en la final a los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin por 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3. TOP RACE: ROSSI POLE En el autódromo "Martín Miguel de Güemes", en la provincia de Salta, Matías Rossi (Toyota) se alzó con su segunda "pole" consecutiva en el Top Race al superar en la clasificación de ayer al vigente campeón y líder del certamen, Franco Girolami (Mitsubishi), y a Agustín Canapino (Mercedes), quien había encabezado los entrenamientos previos. Este domingo, la primera carrera se pondrá en marcha a partir de las 11.10, respetando las posiciones clasificatorias. Y luego, desde las 12.10, se largará la segunda carrera invirtiendo los puestos del 1 al 10. LARRAURI EN CLASE 3 En el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, Leonel Larrauri (Honda) marcó ayer el mejor tiempo de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, superando a Juan Pipkin (Chevrolet) y Adolfo Domenech (Ford). Hoy, a partir de las 9.40, se disputarán las dos series pautadas a seis vueltas. Y posteriormente, desde las 13.30, se correrá la final (20 vueltas o 40 minutos). MULLER A SAN LORENZO Tal como se estimaba, Facundo Muller (ex DT de Instituto) se convertirá en el nuevo entrenador de San Lorenzo para la próxima Liga Nacional de Básquet. Tendrá la responsabilidad de reemplazar a Gonzalo García, quien logró dos títulos de Liga Nacional y el bicampeonato de la Liga de las Américas con el Ciclón. Para ello, Muller contará con el escolta Luciano González y el alero Facundo Piñero, dos de las figuras que tuvo en La Gloria durante el último subcampeonato de Liga Nacional. DOBLE FINAL ARGENTINA El Hockey sobre Patines argentino vivirá hoy un domingo de lujo en el Mundial de Barcelona, con sus selecciones masculina y femenina en la definición del prestigioso torneo. A las 7.00, las mujeres se enfrentarán con el anfitrión en el Palau Blaugrana; mientras que a partir de las 13.00, los varones buscarán la copa contra Portugal. Hasta el momento, nuestro país suma cinco consagraciones en cada rama. PANTERAS ELIMINADAS El Seleccionado Femenino de Voley de Argentina fue eliminado en los Cuartos de Final de la Copa Panamericana que se está disputando en Perú. Las Panteras, dirigidas por Hernán Ferraro, cayeron 3-0 frente a Colombia, que se impuso por 25-16, 25-16 y 25-19. Este certamen es preparatorio para los Juegos Panamericanos de Lima que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto.



