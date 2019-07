Pitrola pasó por Campana y dijo que el justicialismo dió un giro a la derecha

"Del lado de Fernández-Fernández, está toda la burocracia sindical. Y por eso Cristina llama al pacto social. Lo que está diciendo, es que tiene a los sindicalistas con ella y puede domesticar al trabajador para llevar adelante la agenda que nos plantea Macri", señaló el candidato a presidente por el Frente de Izquierda en su paso por Campana. "Nuestro planteo es muy claro: Los candidatos del Frente de Izquierda, o los candidatos del FMI. El drama social y económico que tenemos, con una Argentina quebrada, discurre en el campo de los 10 puntos que propuso Macri para su gobierno y están redactados en Whashington. Hablamos de un programa de gobierno de una clase social, de los exportadores, de los bancos, de la UIA. En esos 10 puntos se incluyen ajuste para pagar deuda, nuevos tarifazos para los amigos, desmantela-miento del sistema educativo y del de salud… ahora hay un cierto equilibrio fiscal primario, pero en el primer semestre del año se han pagado $287 millones de intereses. Y eso lo quieren sostener con finanzas del Tesoro Público ¿cómo? Achicando gasto público. Y ese es el ajuste draconiano pactado con el FMI", dijo ayer por la mañana a La Auténtica Defensa Néstor Pitrola, candidato a presidente por el Frente de Izquierda. "Lo que viene –agregó- es la Reforma Laboral y la Reforma Previsional para el 2020. El presidente de la Cámara de la Construcción ya se manifestó al respecto: terminar con las indemnizaciones por despido, terminar con los convenios colectivos… que el trabajador en blanco tenga la misma condición que el que está en negro. Es decir: quieren volver al siglo 19. De hecho, destruyeron el convenio petrolero en Vaca Muerta y ya han muerto 8 compañeros en sólo un año y medio. En Brasil, ya Temer impuso esta reforma laboral, y ahora están imponiendo la previsional con Bolsonaro. Acá ya arrancaron y van por más: la jubilación a los 70 años, terminar con las pensiones, cambiar la tasa de jubilación para llevarla a debajo de la mitad de tu último sueldo. Además, van por nuevos tarifazos para sostener la privatización de todo el sistema energético; duplicaron las Lebac de Kicillof y largaron las Leliq con un interés explosivo, y han paralizado la economía interno. Por todas estas cuestiones, decimos que nosotros tenemos nuestros 10 puntos, los del pueblo trabajador, y que la crisis la tienen que pagar los capitalistas. En esta elección enfrentamos una polarización de dos fórmulas muy conservadoras. No nos olvidemos que Alberto Fernández fue legislador en la ciudad de Buenos Aires de Domingo Cavallo. Antes de eso, fue administrador de las AFJP en los tiempos de Menem. Y rompe con el Kirchnerismo con la crisis con el campo y termina con el famoso "no positivo" de Julio Cobos… Fernández es un hombre de confianza de los mercados. A eso, le sumamos la alianza con Massa. ¿Quién fue el pilar de las leyes macristas en Diputados? Claramente la alianza o unidad supuestamente nacional y popular, giró a la derecha. Del lado de Fernández – Fernández, está toda la burocracia sindical. Y por eso Cristina llama al pacto social. Lo que está diciendo, es que tiene a los sindicalistas con ella y puede domesticar al trabajador para llevar adelante la agenda que nos plantea Macri". A nivel local, el Frente de Izquierda llevará como candidata a Intendente a Brenda Raimundo; y a Pablo De Lucía, Mariana Fernández, Alejandro Calderón, Analía Reynoso y Cintia Maldonado en los primeros puestos a concejal. "Vemos en Campana lo mismo que en la provincia y en el país: cierres, suspensiones y despidos. Es evidente que la crisis se descarga sobre los trabajadores, y se va a seguir profundizando. Pero no es sólo la falta de trabajo, también vemos cómo la infraestructura escolar sigue descuidada, los comedores no reciben las raciones adecuadas, básicamente por una decisión presupuestaria vinculada al ajuste que menciona Néstor. Después, en el Concejo Deliberante, más allá de los supuestos enfrentamiento que se dan en las sesiones, vemos una misma forma de ver las cosas y las cuestiones de fondo las acuerdan de espaldas al vecino de a pie que los votó, y pactando con los grandes intereses corporativos e inmobiliarios", comentó Pablo De Lucía.

