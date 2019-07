Un peatón fue atropellado en la avenida Mitre

La víctima aseguró que cruzaba en verde cuando un Ford Ka lo embistió. Un auto atropelló a un peatón en el cruce entre la avenida Mitre y la calle Balcarce. El hecho se registró este domingo. Según la víctima, cruzaba en verde cuando fue embestido por un Ford Ka. Del operativo de emergencia participaron SAME, Policía y personal de la Dirección de Tránsito.

Policía y SAME asisten al motociclista herido. El accidente se produjo en Mitre y Balcarce.

#Dato Choque de auto y peatón en el semáforo de Av. Mitre y Balcarce. El peatón manifestó que cruzaba en verde y fue embestido por el Ford Ka. Fue trasladado por SAME al hospital. Presente Dirección de Tránsito y CP zona 1 pic.twitter.com/T1X9NP497t — Daniel Trila (@dantrila) 14 de julio de 2019

