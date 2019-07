Tendría antecedentes y estuvo detenido en la Unidad 41. Habría abusado de dos hermanitas de 5 y 6 años mientras las amenazaba con un cuchillo. No queda claro quienes fueron, pero la casilla del victimario fue incendiada. Ayer se difundió por las redes sociales la imagen del supuesto violador de dos hermanitas de 5 y 6 años del barrio Las Praderas, un hombre de 38 años, sindicado como Mauricio. Según el posteo en Facebook de Evely Godoy, madre de las menores, fue alrededor de las 5 AM del domingo cuando el supuesto abusador intrusó su domicilio y amenazándolas con un cuchillo, introdujo su pene en las bocas de las niñas. "La denuncia ya está hecha. Lo está buscando la policía. Rata, se fue del barrio", escribió Godoy. Si bien La Auténtica Defensa no tuvo acceso a la denuncia, fuentes seguras confirmaron la historia, e incluso que el acusado había cumplido una pena en la Unidad 41 de Campana por un delito similar. Aparentemente, el propio padre del acusado incendió la casilla donde moraban, antes que los vecinos tomaran replesalias y juntos abandonaron el barrio; mientras que otra versión indica que fueron los propios vecinos quienes le incendiaron la casilla al victimario.

Imagen ilustrativa.



Acusan de abuso a vecino de Las Praderas

