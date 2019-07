En el cierre de la 10ª fecha, el Defe se impuso 2-0 y se ubicó en el tercer lugar, a dos puntos de los líderes. Lechuga goleó a Desamparados y sigue subiendo en la tabla. Y Juventud Unida le ganó a Malvinas.

El domingo se cerró la 10ª fecha del Grupo A del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol con tres partidos. Y en el más importante de ellos, Defensores de La Esperanza venció 2-0 a Deportivo San Cayetano y así consiguió un triunfo clave en la lucha por las primeras posiciones ante un rival que necesitaba ganar para recuperar terreno.

El Defe se impuso con goles de Javier Tejera y Pablo Godoy y, de esa manera, llegó a los 19 puntos, ubicándose ahora en la tercera posición a dos de los líderes, Villa Dálmine y Mega Juniors. A su vez, volvió a superar en la tabla a Deportivo San Felipe (17), con la ventaja de tener dos partidos menos que el Aurinegro, que quedará libre en la próxima jornada.

Por su parte, el Sanca sigue sin poder reencontrarse con ese andar ganador de las primeras tres presentaciones y ha perdido terreno en la lucha por la clasificación al hexagonal final. Lo positivo es que en la próxima fecha (última de la primera rueda) sumará los tres puntos por la baja del certamen de Deportivo Río Luján.

El que sigue avanzando en la tabla es Lechuga, que en esta oportunidad venció 6-1 a Desamparados con un triplete de su goleador, Braian Regini. Así alcanzó la línea de los 12 puntos y llega en buena forma a un duelo complicado, dado que el próximo fin de semana se enfrentará con Mega Juniors.

En el otro encuentro del domingo, Juventud Unida derrotó 1-0 a Malvinas con gol de Luis Taborda y cosechó su segunda victoria del torneo.

Anteriormente, el sábado, Villa Dálmine había superado 3-2 a Deportivo San Felipe en un partido en el que terminó con nueve jugadores, mientras que Mega Juniors había sumado los puntos por la baja de Deportivo Río Luján.

La próxima fecha será la última de la primera rueda y tendrá los siguientes partidos: Villa Dálmine vs Malvinas, Mega Juniors vs Lechuga, Defensores de La Esperanza vs El Junior, Deportivo San Cayetano vs Deportivo Río Luján y Juventud Unida vs Desamparados. Queda libre Deportivo San Felipe.

En tanto, los partidos que quedan pendientes todavía son: Villa Dálmine vs Juventud Unida, Defensores de La Esperanza vs Desamparados y Lechuga vs Malvinas.

RESULTADOS FECHA 10

-Villa Dálmine 3 – Deportivo San Felipe 2. Goles: Lázaro Benítez (3) (VD); Gustavo Rivero (2) (DSF).

-Defensores de La Esperanza 2 – Deportivo San Cayetano 0. Goles: Javier Tejera y Pablo Godoy (DEF).

-Juventud Unida 1 – Malvinas 0. Gol: Luis Taborda (JU).

-Lechuga 6 – Desamparados 1. Goles: Braian Regini (3), Jean Franco Mazzei (2) y Rodrigo Aguilera (LE).

-Mega Juniors PG – Deportivo Río Luján PP.

Libre: El Junior



