La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/jul/2019 Liga Campanense:

Grupo B; La Josefa volvió al triunfo y recuperó el tercer puesto













En el cierre de la 10ª fecha, superó 2-0 a Villanueva y se mantiene como el único invicto del certamen. Además, Barrio Lubo venció a Las Palmas y alcanzó el quinto puesto. El domingo, en el cierre de la 10ª fecha del Grupo B del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, se disputaron dos partidos, con saldo positivo para La Josefa y Barrio Lubo, que cosecharon sendos triunfos para recuperar lugares en la tabla. La Josefa venció 2-0 como local a Villanueva con tantos de Pablo Tornatori y Alexis Ramos y prolongó su invicto en el torneo (es el único que todavía no ha caído en el certamen). De esa manera volvió a la victoria y recuperó la tercera ubicación luego de tres empates consecutivos y un partido suspendido frente a Real San Jacinto que lo llevaron a retrasarse en las posiciones. El otro que cantó victoria el domingo fue Barrio Lubo, que superó 3-2 a Las Palmas y sigue avanzando lugares en la tabla. Con 12 puntos y mejor diferencia de gol que Villanueva, ahora quedó en el quinto lugar, aunque a más de un partido de distancia del cuarto, que es Albizola (16). La fecha había comenzado el sábado con la victoria de Otamendi en el clásico sobre Real San Jacinto y con el triunfo de Albizola frente a Leones Azules. En tanto, Atlético Las Campanas mantuvo su liderazgo sin salir a la cancha, dado que debía enfrentar a Puerto Nuevo, que se retiró del certamen. Y en la última fecha de la primera rueda (a disputarse el próximo fin de semana), el vigente campeón tampoco verá acción, porque quedará libre. Así podría ser alcanzado por Otamendi, que enfrentará a Villanueva. Los restantes partidos de la jornada serán: La Josefa vs Atlético Las Praderas, Real San Jacinto vs Las Palmas y Barrio Lubo vs Leones Azules. En tanto, Albizola sumará otros tres puntos porque debería enfrentar a Puerto Nuevo. Así concluirá una primera rueda que todavía tiene pendiente dos encuentros: La Josefa vs Real San Jacinto y Atlético Las Praderas vs Real San Jacinto. RESULTADOS FECHA 10 -Otamendi 4 – Real San Jacinto 1. Goles: Mauricio Maldonado (2), Carlos Torres y Emanuel Montenegro (OTA); Mariano Cervellera (RSJ). -Albizola 3 – Leones Azules 1. Goles: Matías Godoy (2) y Jesús Romero (ALB); Jonatan Romero (LEO). -La Josefa 2 – Villanueva 0. Goles: Pablo Tornatori y Alexis Ramos (LJ). -Barrio Lubo 3 – Las Palmas 2. Goles: Lautaro Rodríguez (2) y Eduardo Cordone (BL); Fernando Acosta y Ezequiel Cisneros (LP). -Atlético Las Campanas PG – Puerto Nuevo PP. Libre: Atlético Las Praderas.

LA JOSEFA ES EL ÚNICO INVICTO DEL CERTAMEN CON CINCO VICTORIAS Y TRES EMPATES EN OCHO PARTIDOS.

#LigaCampanense El resumen de lo que dejó la 10° fecha del Grupo B que tiene como líder a Atlético Las Campanas (23 puntos). Por detrás se ubican Otamendi (20), La Josefa (18 y único invicto) y Albizola (16). pic.twitter.com/59Q6hl4kgT — Pablo Scoccia (@chuecosco) 15 de julio de 2019

Liga Campanense:

Grupo B; La Josefa volvió al triunfo y recuperó el tercer puesto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: