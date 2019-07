Con gran convocatoria se presentó el libro "Sin Punto Final" del seminarista Rodrigo Golán

Rodrigo Golán presentó su libro en el Salón Padre Aníbal.

El joven escritor campanense compartió las sensaciones y las motivaciones que vivenció frente al lanzamiento de su primer libro. El miércoles 10 de julio se realizó en el Salón Padre Aníbal Di Francia la presentación del libro de poesías "Sin punto final", la primera obra del Seminarista Rogacionista Rodrigo Golán (28). En un evento marcado por la sencillez y la buena organización, Rodrigo dejó dibujar siempre en su rostro la sonrisa que, dicen muchos, lo caracteriza. La velada comenzó con la lectura del poema "Vuelos compartidos" y con una entrevista que Carolina Martinoli, periodista de nuestra ciudad y amiga del autor, fue conduciendo con gran oficio consiguiendo que Rodrigo pudiera expresar sus sentimientos y sensaciones en torno a este lanzamiento. "Buscar el punto final en la vida es una tarea perdida porque pienso la vida como un proceso constante en el que casi nada es definitivo. Son muy pocas las cosas de las que se pueden decir es así y será siempre así. Y eso me parece maravilloso. De esa forma cada día puede traernos novedades, porque cada día vamos haciendo camino, construyendo y deconstruyendo muchas cosas", expresó. Daniel Carabajal fue el encargado de ponerle música al evento y el público tuvo el espacio para poder hacer sus preguntas. Las mismas recorrieron distintas aristas de la vida de Rodrigo y él se tomó el tiempo necesario para responder a cada una. "Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos certezas. Lo que también pienso, y esto lo digo con total honestidad, es que esas certezas nos ayudan en momentos y situaciones concretas pero después la vida nos ayuda a revisarlas y muchas veces reformularlas. E insisto en afirmar que para mí eso es maravilloso. La vida nos va sorprendiendo", fue una de las respuestas que Rodrigo esgrimió. Su relación con el Padre Aníbal, la posibilidad de escribir otro libro, y quiénes lo ayudaron a concretar este proyecto fueron otras preguntas que surgieron del auditorio. "Siempre en la Congregación me he sentido muy libre. Podía preguntar, cuestionar, opinar. Nunca tuve que esforzarme por entrar en un molde, podía y puedo ser quien soy", dijo en relación a su pertenencia a la Congregación de los Padres Rogacionistas, de la que forma parte y dentro de la cual se está formando para ser sacerdote. También estuvieron presentes las profesoras Marta Yentta y Soledad Sadonio, autoras del prólogo del libro, quienes destacaron algunas cualidades de Rodrigo y sobre todo la relación personal que han conseguido entablar con quien años atrás había sido alumno de ellas. También el Padre Giovanni Guarino se sentó en el living dispuesto en el salón para felicitar a Rodrigo, destacar la figura del Padre Aníbal y para leer un mensaje sorpresa que el teólogo Gerardo García Helder había enviado al autor de "Sin Punto Final". La noche terminó con un pequeño refrigerio y la tradicional firma de autógrafos para aquellos que así lo querían. "Lo más interesante de esta presentación para mí es que es una buena noticia: son muchas las personas e instituciones que me han brindado innumerables oportunidades que posibilitaron que este libro se hiciera realidad. Pienso en cuántos jóvenes debe haber en nuestra ciudad con proyectos, propuestas e ideas superadoras esperando que alguien les abra una puerta, les reciba un pedido, los ayuden a hacerlos realidad. Cuando se nos dan las oportunidades que necesitamos, podemos dar respuestas que nosotros mismos no imaginamos. Recemos, luchemos y trabajemos entonces por una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades para todos", culminó el joven seminarista. Actualmente ya está en San Pablo (Brasil) para continuar con sus actividades.

El padre Giovanni Guarino estuvo presente y leyó un mensaje sorpresa del teólogo Gerardo García Helder.





Gran cantidad de público acompaño a Rodrigo en la presentación del libro.





Marta Yentta y Soledad Sadonio, autoras del prólogo del libro junto a Rodrigo Golán y Carolina Martinoli

Con gran convocatoria se presentó el libro "Sin Punto Final" del seminarista Rodrigo Golán

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: