Un ascenso irrepetible

Pablo Da Pian ofreció una nueva cata vertical (e histórica) en Vinum. Fue el turno del Doña Ascención, de bodegas Tacuil. "Algo así no es frecuente, y sucede gracias a la paciencia de guardar los vinos y generosidad de Pablo en compartirlos", señaló Francisco Morelli, uno de los dueños de la bodega quien se llegó hasta Campana para la ocasión. "Recóndito. No existe palabra más apropiada para definir Tacuil, increíble lugar enclavado en pleno Valle Calchaquí, específicamente en Molinos, Salta. Allí, tierra adentro, la familia Dávalos descubrió una zona apta para la vitivinicultura extrema y un terruño asombroso para la producción de vinos de altura", señala la página de presentación de la bodega de la familia. Doña Ascención, es un vino cuyo nombre remite a la iniciadora de la historia familiar ligada a la vitivinicultura, tradición que se remonta a principios del siglo 19, cuando Ascensión Isasmendi de Dávalos, fundadora de la que sería la bodega más antigua de la Argentina, introdujo en el valle calchaquí las primeras cepas extranjeras: Malbec y Cabernet. "Parece que era fiera y mala", señaló con una sonrisa pícara a los presentes Francisco Morelli, uno de los dueños de la bodega salteña quien se llegó hasta Campana para la ocasión: una cata vertical del 2011 al 2017 del Doña Ascención, una de las etiquetas insignia del establecimiento. En el exclusivo y singular ejercicio faltó la añada 2016, no por descuido del anfitrión, sino que ese año no hubo producción. Morelli explicó que ese año cayó granizo –algo prácticamente inédito para la región- y destruyó el 70% de la producción de uva. "Algo así no es frecuente, y sucede gracias a la paciencia de guardar los vinos y generosidad de Pablo en compartirlos", señaló Morelli sobre el dueño de casa a los comensales. La exclusiva cata vertical, además, incluyó en su menú el tradicional tapeo a la Vinum: pan casero amasado por Pablo, los infaltables queso de Cabra y Morbier, además de morcillón con lengua, ahumandos de jabalí y ciervo, y un increíble queso de chancho. Luego fue el turno de un cabrito puntano a las brasas como plato principal; y queso Saint Julien untado con dulce de cayote salteño fue el postre. Otra de las singularidades de la noche fue la confesión que el Pablo hizo al principio de la velada, durante su presentación: no sólo dijo ser "hincha" de bodegas Tacuil, sino que luego de ser indagado al respecto por La Auténtica Defensa, aseguró que era su bodega preferida. De hecho, en 2014, mandó a elaborar una edición limitada de 30 cajas con 60% Malbec y 40% Cabernet. Uno de esos exclusivos y logrados ejemplares se pudo disfrutar esa misma noche entre otros "bonus truck". De la cata vertical en particular, puede decirse que la mayoría de los aplausos fueron para el 2011 y el 2012, que se encontraban en excelentes condiciones e incluso, iban claramente mutando a medida que recibían oxígeno, sin perder un claro y singular descriptor en nariz: el oliva. En ese sentido, Morelli, quien claramente se encontraba cómodo y como en su casa, hizo una de tantas revelaciones personales de la noche al definirse enemigo de utilizar el "decanter" para luego de dos o tres horas, disfrutar de un vino de guarda: "Para ser lo más gráfico posible: es igual a tener sexo vestido… ¡uno se pierde toda la evolución de la cosa! Hay que ir poco a poco, y decidir cuándo es el momento adecuado para entrarle de lleno y llegar al final". Todos los presentes brindaron por la explícita y valiosa metáfora.

Da Pian escucha atentamente a Francisco Morelli. El anfitrión reveló a los presentes que Tacuil es su bodega preferida.





Mesaza en Vinum. La cata vertical del Doña Ascención fue acompañada por un cabrito a las brasas como plato principal.



Un ascenso irrepetible

