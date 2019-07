Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 16/jul/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 16/jul/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







JUEGA RIVER Esta noche, River Plate disputará su compromiso de 16vos de Final de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Mendoza en un partido que se jugará desde las 21.10 en el estadio "La Pedrera" de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Para este encuentro, Marcelo Gallardo dispondrá una formación sin aquellos jugadores que participaron de la Copa América ni los que están recuperándose de sus lesiones. Así, el 11 titular del Millonario sería con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez y Rafael Santos Borre. GODOY CRUZ ESPERA El ganador del duelo entre River Plate y Gimnasia de Mendoza se enfrentará en Octavos de Final frente a Godoy Cruz de Mendoza, que el domingo eliminó a Huracán en definición por penales. En los 90 minutos igualaron 1-1 con goles de Joaquín Varela para el Tomba y de Santiago Salcedo para el Globo. Y luego, el arquero Andrés Mehring se lució atajando tres penales, permitiéndole al conjunto mendocino avanzar de ronda por las conversiones de García y Cardona (2-1). SALVIO LLEGA A BOCA Boca Juniors acordó ayer la incorporación de Eduardo "Toto" Salvio (29 años) a cambio de 8 millones de euros por la totalidad del pase. El jugador de Benfica regresará en estos días a Argentina para hacerse la revisión médica y firmar su nuevo contrato. En contrapartida, crecieron las posibilidades de que dos jugadores abandonen el plantel Xeneize: Olympique de Marsella mejoró la oferta por Darío Benedetto, mientras que Cristian Pavón es pretendido por Guillermo Barros Schelotto para reforzar a Los Angeles Galaxy. En tanto, se confirmó que el defensor Lisandro López sufrió un desgarro en el gemelo de su pierna derecha y, por ello, se perderá el partido de ida de Octavos de Final de la Copa Libertadores frente a Athletico Paranaense. CUARTO PARA EL ROJO El delantero Sebastián Palacios (27 años) será el cuarto refuerzo que sumará Independiente en este mercado de pases. El Rojo desembolsaría u$s 2.400.000 por el 50% del pase y, además, le cederá a préstamo a Talleres a Jonathan Menéndez. Anteriormente, los de Avellaneda habían incorporado a Alexander Barboza, Cristian Chávez y Andrés Roa. POLÉMICA EN EL FEMENINO La lista de convocadas a los Juegos Panamericanos de Lima para la Selección Argentina Femenina terminó derivando en una polémica pública entre jugadoras muy representativas del plantel y el entrenador Carlos Borrello. La capitana en el último Mundial "Francia 2019", Estefanía Banini, ni siquiera estuvo entre las preseleccionadas al igual que Ruth Bravo, Lorena Benítez y Belén Potassa. Y posteriormente se cayeron otros nombres como los de Florencia Bonsegundo y Soledad Jaimes. Las futbolistas aseguran que el DT "no está a la altura" de las circunstancias para acompañar el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país y lo cuestionan por sus planteamientos defensivos. "Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias. Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos", explicaron. Las 18 convocadas para los Panamericanos finalmente serán: Vanina Correa, Solana Pereyra, Agustina Barroso, Eliana Stábile, Adriana Sachs, Virginia Gómez, Gabriela Chávez, Natalie Juncos, Aldana Cometti, Vanesa Santana, Yael Oviedo, Miriam Mayorga, Mariela Coronel, Dalila Ippolito, Mariana Larroquette, Milagros Menéndez, Yamila Rodríguez y Micaela Cabrera.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: