Breves: Polideportivas

UNA FINAL HISTÓRICA Después de levantar un doble match point en contra, el serbio Novak Djokovic se coronó campeón de Wimbledon al vencer al suizo Roger Federer en la final más larga en la historia del tradicional torneo que se juega en el All England: 7-6, 1-6, 7-6, 6-4 y 13-12 fueron los parciales que coronaron al Nº 1 del mundo tras 4 horas y 57 minutos de partido. Para Djokovic fue su 16º título de Grand Slam y el quinto en Wimbledon. De esta manera, el serbio recortó distancias con Federer (20) y Rafael Nadal (18), los máximos ganadores de la historia. LOBITO CAMPEÓN El cordobés Gustavo Fernández (25 años) se coronó campeón en Wimbledon en Tenis Adaptado al vencer 4-6, 6-3 y 6-2 al japonés Shingo Kunieda. Así obtuvo su primer título en el césped londinense, su tercer Grand Slam del año (ya había ganado Australia y Roland Garros) y el quinto Major de su carrera. DELBONIS EN PERUGIA Después de haber perdido en la primera ronda de Wimbledon, el azuleño Federico Delbonis disputó el Challenger de Perugia y se consagró campeón al vencer 6-0, 1-6 y 7-6 en la final al español Guillermo García López. Así trepó hasta el 70º lugar del ranking mundial. En dicho listado, los demás argentinos en el Top 100 son: Juan Martín Del Potro (12º), Guido Pella (24º), Diego Schwartzman (25º), Leonardo Mayer (60º) y Juan Ignacio Londero (71º). ROSSI EN TOP RACE Matías Rossi (Toyota Camry) consiguió su primera victoria de la temporada en el Top Race al imponerse el domingo en la primera final que la categoría disputó en el autódromo de Salta. En la segunda, en tanto, venció Lucas Guerra (Toyota). Con estos resultados, Franco Girolami (Mitsubishi) lidera el campeonato con 166 puntos, mientras que Rossi sigue segundo con 148. PIPKIN EN EL TN La sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional quedó en manos de Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde el podio lo completaron Leonel Larrauri (Honda) y Facundo Chapur (Ford Focus). El líder del campeonato es José Manuel Urcera (Honda Civic) con 146 puntos. Luego se ubican Pipkin con 141 y Chapur con 127. F1: FIGURITA REPETIDA Mercedes sigue dominando la Fórmula 1: el domingo, en Silverstone, el ganador volvió a ser el británico Lewis Hamilton (sexta vez que triunfa en el circuito inglés), mientras que el escolta fue su compañero de equipo, el finés Valteri Bottas. Ambos encabezan el campeonato de pilotos: Hamilton suma 223 puntos y Bottas, 184. SIN ORO En Barcelona, en la jornada final del Mundial de Hóckey sobre Patines, Argentina no pudo coronarse campeón en ninguna de las dos ramas: en la Masculina cayó 2-1 en la definición por penales frente a Portugal; mientras que en la Femenina perdió 8-5 ante España. ESTRELLAS EN LANÚS Con la participación de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Lucio Redivo, Andrés Nocioni y Héctor Campana como invitados especiales, el domingo se realizó la 31ª edición del Juego de las Estrellas. Mariano Fierro fue el MVP del triunfo del Equipo Blanco sobre el Azul; Manuel Buendía ganó el concurso de triples; y Ramiro Trebucq se impuso en el de Volcadas.

