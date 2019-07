El plantel Violeta trabajó ayer en doble turno y quedó concentrado en un predio de Los Cardales. El sábado disputará su tercer amistoso preparatorio frente a Argentinos Juniors. Villa Dálmine comenzó ayer con la parte más intensa de la pretemporada previa al campeonato de la Primera B Nacional que iniciaría el 17 de agosto. El plantel trabajó este lunes en doble turno en el predio "La Finca" de Los Cardales, donde seguirá concentrado hasta el sábado, jornada en la que disputará su tercer amistoso de preparación frente a Argentinos Juniors. Después de ese ensayo, los jugadores serán liberados y se reencontrarán el próximo lunes, nuevamente en este predio de Los Cardales, donde llevarán adelante otras cuatro jornadas de doble turno y concentración. En el primer turno de esta primera jornada, los futbolistas realizaron ejercicios preventivos y de fuerza para finalizar luego con trabajos de resistencia. Posteriormente, por la tarde, aprovecharon el excelente estado del campo de juego para llevar adelante diferentes ejercicios de coordinación y precisión con pelota y culminar dicho entrenamiento con trabajos tácticos específicos, tanto en ataque como en defensa. De este primer día no participaron Lucas Cuevas (trabaja diferenciado, porque se recupera de un desgarro) y Juan Ignacio Alvacete (sufrió un fuerte traumatismo que no le permitió estar en el amistoso ante Deportivo Morón). Entre los 27 futbolistas citados para entrenar en Los Cardales bajo las órdenes de Lucas Bovaglio y su cuerpo técnico están los nueve refuerzos ya confirmados y también el mediocampista ofensivo Brian Orosco (ex CAI de Comodoro Rivadavia y Guillermo Brown de Puerto Madryn), quien se encuentra a prueba. En cambio, no fueron citados cuatro jóvenes que venían trabajando desde el inicio de los entrenamientos de la era Bovaglio: el arquero José Castellano, el mediocampista Alfredo Dinelli (pasaría a San Miguel, equipo con el que ya disputó un amistoso) y los delanteros Germán Águila (sería cedido para que obtenga mayor rodaje) y Tomás Montiel (si no firma contrato, quedará libre). En cuanto a próximas incorporaciones trascendió que la prioridad para el entrenador es sumar un lateral izquierdo (se habría caído la llegada de Luis Olivera, desde River Plate), un mediocampista por izquierda y un delantero centro. Y para cubrir estas necesidades se están realizando gestiones con Rosario Central para incorporar (como años anteriores) juveniles que no serán tenidos en cuenta por Diego Cocca, entrenador del Canalla. Así, por Mitre y Puccini se escucharon los nombres de Facundo Rizzi (21 años, lateral zurdo), Hernán Da Campo (24 años, mediocampista, 40 PJ en Primera con pasos por Quilmes y San Martín de San Juan) y Agustín Coscia (22 años, 5 partidos en Primera y goleador histórico de las divisiones juveniles de Rosario Central). Por el momento, no son más que trascendidos. De hecho, desde la dirigencia Violeta esperan también el cierre de los planteles de la Superliga para conocer qué jugadores que no serán tenidos en cuenta para la máxima categoría del fútbol argentino podrían convertirse en posibles refuerzos del equipo de nuestra ciudad. LOS 27 CONCENTRADOS La lista de jugadores de Villa Dálmine que se encuentran trabajando en el predio "La Finca" de Los Cardales bajo las órdenes del cuerpo técnico de Lucas Bovaglio es la siguiente: -Arqueros: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Pablo Lungarzo, Juan Marcelo Ojeda y Francisco Salerno. -Defensores: Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas, Cristian González, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Santiago Moyano y Nicolás Sansotre. -Mediocampistas: Matías Ballini, Fabricio Brener, Cristian Carrizo, Talo Colletta, Lucas Cuevas, Nicolás Del Priore, David Gallardo, Brian Orosco, Matías Ramírez, Federico Recalde y Álvaro Veliez. -Delanteros: Marcos Arturia, Catriel Sánchez, Gastón Martiré y Francisco Nouet.

EL PLANTEL VIOLETA TRABAJA EN LO FÍSICO CON EL PROFE GABRIEL YOMAHA (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).

Primera B Nacional:

Villa Dálmine inició la parte más intensa de su pretemporada

