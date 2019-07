El campanense y Cristian Rosso ganaron la Final "C" del Doble Par. El próximo objetivo: los Juegos Panamericanos de Lima. Con la finalización de la tercera Copa del Mundo FISA 2019, desarrollada en Rotterdam, Holanda, concluyó la primera parte de la gira europea de la Selección Argentina de Remo. Y para el campanense Rodrigo Murillo, los resultados estuvieron por debajo de lo esperado: junto a su compañero Cristian Rosso, del Club Atlantis de Mar del Plata, fue 16º en Poznan (Polonia) y 13º el último fin de semana en Rotterdam. En ambos casos, Murillo quedó lejos de aquellas dos finales A consecutivas alcanzadas en 2017. Y así, hoy se muestra lejos también del objetivo de finalizar entre los 12 primeros en el próximo Campeonato Mundial de Linz-Ottensheim, donde estará en juego la clasificación olímpica a Tokyo 2020. En Rotterdam, Murillo y Rosso accedieron a la Final "C" de una forma muy inusual: tras una sola regata, sin repechaje. Adversas condiciones climáticas obligaron a la organización de la regata a replantear el sistema de progresión, y la modalidad de los heats pasó de la clásica a la de "time trial", es decir: botes corriendo de a uno por vez, partiendo uno cada 30 segundos. En cada heat, los puestos 1 y 2 clasificaban directamente a la semifinal, y a ellos se sumaban luego los 4 mejores tiempos de los puestos 2 a 5. El de Murillo y Rosso no fue uno de ellos. En la Final "C", por los puestos 13 a 18, el doble par argentino arribó al primer parcial de 500 metros en la 4º posición; al de 1000, en la tercera; y ya para los 1.500 se hizo del primer lugar, el cual mantuvo hasta el final. El tiempo oficial de Murillo y Rosso fue de 6m33s89 (como referencia, el record mundial, de los hermanos croatas Martin y Valent Sinkovic, es de 5m59s72). Lo que sigue para el atleta campanense es la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima, que serán del 6 al 10 de agosto. La sede de competencias estará fuera de Lima, en el predio de Albufera de Medio Mundo, ciudad de Huacho, en el departamento de Lima. Murillo es, junto a Axel Haack (Toronto 2015), Cristian Rosso, Ariel Suárez y Milka Kraljev (Guadalajara 2011), uno de los cinco atletas del Equipo Argentino de Remo que conoce lo que es ser campeón panamericano en remo. El campanense, además, fue el deportista argentino que más medallas ganó en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto (logró tres, dos de plata y una de bronce).



