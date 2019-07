En el inicio de la segunda rueda, el Tricolor perdió 30-10 como visitante ante Virreyes y cayó al anteúltimo puesto de la Segunda División de la URBA. El pasado sábado, por la 14ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió 30-10 como visitante frente a Virreyes y cosechó su cuarta derrota consecutiva. De esta manera, el Tricolor, además, perdió un lugar en la tabla de posiciones y ahora se ubica en zona de descenso directo: quedó 13º con 17 unidades después de ser superado por Varela Jr (19), que en este inicio de la segunda rueda venció 14-3 como local a Los Cedros y superó al elenco de nuestra ciudad. Justamente, Varela Jr será el próximo rival del CCC: se enfrentarán el sábado 27 en Chiclana y Luis Costa por la 15ª fecha de esta Segunda División. Así, al conjunto dirigido por César Gigena se le avecina un compromiso clave en su lucha por la permanencia (los dos últimos descienden de forma directa, mientras que los ubicados en los puestos 11 y 12 disputarán una promoción). Ante Virreyes, Ciudad comenzó ganando desde muy temprano: a los 4 minutos, Franco Velázquez llegó al ingoal local y Juan Calvi convirtió para el 7-0 inicial. Y con otra patada de Calvi (que esta vez jugó de centro), en el final de la primera parte, se fue 10-8 arriba al entretiempo. Sin embargo, en el complemento fue todo de Virreyes, que anotó tries a los 2, 24 y 32 minutos para sentenciar el juego a su favor y llevarse además un punto bonus. La formación del Tricolor en esta oportunidad fue la siguiente: Alan González, Santiago Sautón, Leo Correa (Lucas Fernández); Andrés Moreno, Franco Casanova; Carlos Díaz, Bruno Calle, Javier Pérez (Lautaro Nelli); Matías Costa, Martín Lescano; Franco Velázquez, Facundo Cerda, Juan Calvi, Damián Colella; y Nazareno Alaguibe. Los demás resultados de esta 14ª fecha de la Segunda División de la URBA fueron: El Retiro 25-8 Atlético Chascomús, Mercedes 7-16 Las Cañas, Gimnasia de Ituzaingó 22-32 Del Sur, Argentino 25-20 Tiro Federal de San Pedro y La Salle 20-15 San Miguel. En tanto, por la 15ª jornada, además de Ciudad de Campana vs Varela Jr, también juegarán: Atlético Chascomús vs San Miguel, Tiro Federal de San Pedro vs La Salle, Los Cedros vs Club Argentino, Del Sur vs Virreyes, Las Cañas vs Gimnasia de Ituzaingó y El Retiro vs Mercedes.

