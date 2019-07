La Auténtica Defensa. Edición del martes, 16/jul/2019 Discapacidad: se disputó la etapa local de los Juegos Bonaerenses







Una numerosa cantidad de jóvenes y adultos, participaron de la competencia en distintas disciplinas de atletismo. Con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del Municipio, sigue adelante la competencia de los Juegos Bonaerenses 2019. En esta oportunidad, en el Club Ciudad de Campana, personas con discapacidad disputaron su pase a la siguiente instancia del certamen deportivo. A continuación, se detallan la nómina de ganadores por categoría y disciplina: ATLETISMO MOTOR SUB 16: Nicolás Carlini y Ariana Ramírez Bala y 100 mts. Ambos pertenecientes a la Escuela Municipal Deportiva en E.E.E. Nº 502. ATLETISMO MOTOR + 17 MASCULINO: German Torres en 100 mts y salto en largo de la Escuela Municipal de deporte adaptado y Máximo Centurión en Bala de la Escuela de Iniciación Deportiva en Casa Esperanza. ATLETISMO PC. SUB. 16 Rosaura Monje en bala y salto en largo de la E.E.E. Nº 502 y Nicolás Ellemberger en 100 mts y bala de Escuela deportiva en E.E.E. Nº 502. ATLETISMO PC + 17 FEMENINO: Romina Silva en 100 mts, salto en largo y bala de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado. En tanto que, en lo que refiere a atletismo intelectual "A", los resultados fueron: SUB 16 MASCULINO: Álvaro Torres Padovani en 100 mts, bala y salto en largo de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado. +17 MASCULINO: Matías González en 100 mts y Domingo Ruíz Díaz en bala. Ambos de la Escuela Municipal de Iniciación Deportiva Fortaleciendo Lazos. También, Lucas Carabajal en salto en largo del Club Ciudad de Campana. +17 FEMENINO: Ramona Rosa Ábalos en 100 mts de la Escuela de Iniciación Deportiva en Fortaleciendo Lazos. Por otra parte, en lo que corresponde a atletismo intelectual "C", los resultados fueron: Nerina Posdeley en lanzamiento de pelota - 80mts de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Martín Pérez en lanzamiento de pelota también. Finalmente, en atletismo visual, los ganadores fueron los siguientes: SUB 16 MASCULINO Brian Giménez en 100 mts de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado +17 MASCULINO Juan Carlos Schiavo en bala de la Escuela Municipal en Fortaleciendo Lazos. En tanto que, en Básquet 3 vs 3, los ganadores ya se clasificaron directamente a la final en Mar del Plata son: SUB 16 Nicolás Carlini, Ariana Ramíres, Raúl Moreira y Nicolás Ellemberger. SUB 20 Sebastián Frogel, Ludmila Ogrine, Luciana González y Eduardo Espinosa. Ambas categorías pertenecientes a la Escuela de Iniciación Deportiva de la EEE Nº502.





