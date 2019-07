Dos accidentes con metros de distancia

Ocurrió ayer, a la altura del Km 74 de la ruta Panamericana. En el primero, un Ford Focus quedó cruzado sobre la autopista tras ser tocado por una camioneta que se habría dado a la fuga. Y en el segundo, una mujer sufrió graves heridas luego que su moto fuera impactada por un Fiat Uno que perdió el control tras chocar el guardarraíl. Dos accidentes se registraron ayer en la misma zona de la ruta Panamericana y con poco tiempo de diferencia. Fue entre la mañana y el mediodía, a la altura del Km 74 de la mano a Rosario, con diferentes matices y consecuencias. El primero ocurrió pasadas las 11, cuando un Ford Focus perdió el control, impactó el guardarraíl y quedó cruzado en el medio de la autopista. Según relató su conductora, habría sido "tocada" por una camioneta naranja que nunca se detuvo a auxiliarla. En este siniestro solamente debieron lamentarse daños materiales, aunque el operativo de asistencia que se montó en el lugar generó demoras en la circulación de la Panamericana, a poco de la salida al Arco de Campana. Más tarde, metros antes de ese primer accidente y cuando ya habían retirado el Focus, se produjo un segundo accidente, con consecuencias más graves: una motociclista sufrió graves heridas luego de ser impactada por un automóvil. Según trascendió, el Fiat Uno involucrado en este hecho habría perdido el control, chocado contra el guardarraíl y luego habría colisionado contra la moto Guerrero en la que viajaba la mujer. La conductora de la moto fue trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME, en un operativo del que también participó personal del Comando de Patrulla y de Gendarmería Nacional.





UN FORD FOCUS QUEDÓ CRUZADO SOBRE LA AUTOPISTA. HABRÍA SIDO TOCADO POR UNA CAMIONETA QUE NUNCA SE DETUVO.





LA MOTO Y EL FIAT UNO INVOLUCRADOS EN EL SEGUNDO ACCIDENTE. LA CONDUCTORA DE LA MOTO RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDA.

#PorSiTeLoPerdiste un Focus volcó tras ser tocado de atrás por una camioneta naranja que se dio a la fuga. Las cámaras de CIMOPU captaron el momento justo. Defensa Civil, ?? SAME, ??Comando Patrulla, Corredor Panamericano ?? y Gendarmería coordinaron para rehabilitar el tránsito pic.twitter.com/s0cWuJ33Dh — Daniel Trila (@dantrila) 17 de julio de 2019 #Dato Choque de auto y moto en #Panamericana Km 74 a provincia, 13hs. Un Fiat Uno perdió el control chocando contra el guardarrail e impactando a una moto guerrero 150, la conductora de la moto trasladada por ??SAME con politraumatismos. CP ?? zona 7, Gendarmería pic.twitter.com/MY03IV3sxJ — Daniel Trila (@dantrila) 16 de julio de 2019

Dos accidentes con metros de distancia

