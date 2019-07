La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Contundente triunfo de Barrichi, que seguirá al mando del Sindicato Municipal













Anoche felicitó a sus contrincantes y disparó contra Abella: "Quiso destruir al Sindicato, pero la gente no lo dejó". Tras imponerse a las dos listas opositoras, el actual secretario general revalidó su liderazgo y seguirá conduciendo al gremio por 4 años más. Anoche felicitó a sus contrincantes y disparó contra Abella: "Quiso destruir al Sindicato, pero la gente no lo dejó". El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana celebró ayer sus elecciones internas y su actual conductor, Carlos Barrichi, resultó electo por cuarta vez consecutiva como secretario general. "Esto es una muestra de la libertad sindical que tanto se cuestionaba", lanzó una vez conocidos los resultados. Militantes de las tres fuerzas en disputa aguardaban anoche el desenlace del escrutinio, supervisado por veedores del Ministerio de Trabajo bonaerense. Y pasadas las 20 horas se conoció la victoria de la lista "Celeste y Blanca" por una diferencia de 186 votos. En segundo lugar, quedó la lista "Blanca y Violeta" del joven Mauro Peralta y en tercero la del exsecretario gremial Mauro Magallanes. "Las obras están hechas, no hemos prometido nada que no hemos cumplido. Y vamos a ir por más", aseguró Barrichi, acompañado por otros integrantes de su lista y también por referentes de la Fe.si.Mu.Bo. que vinieron a respaldarlo en la jornada electoral. Conocido el triunfo, la actual comisión directiva y sus simpatizantes estallaron de alegría. Algunos incluso soltaron un llanto contenido después de muchas horas de incertidumbre. Sucede que el recuento de votos finalizó con la mesa que se ubicó en la sede gremial de calle Ameghino, la más concurrida de todas, y hasta ese momento la actual conducción no había podido despegarse demasiado de sus competidoras. Según los datos que se conocieron anoche, Barrichi se impuso de manera contundente en la mesa del Sindicato y también en la móvil que recorrió los corralones, ganó por un voto la que visitó los CAPS y salió segundo en el Hospital "San José", donde triunfó Peralta. "Es un dirigente joven, nuevo en la actividad, y para nosotros hizo una buena elección. No cualquiera viene de un día para otro y se presenta. Con la elección que hizo hoy lo tengo que re felicitar, y también a Mauro, que tuvo su caudal de votos", expresó Barrichi más tarde en diálogo con la prensa local. El dirigente consideró que los trabajadores municipales valoraron de su gestión "la honestidad, la sencillez, el perfil bajo, la planificación y concreción de obras y los proyectos nuevos, como la Escuela de Deportes" que planea lanzar durante el segundo semestre del año. Por otra parte, consultado sobre cómo piensa que el intendente tomará su victoria, aseguró que "no interesa lo que diga" porque "lo importante son los trabajadores". Y disparó: "Quiso destruir al Sindicato, pero la gente no lo dejó". A la comisión directiva que asumirá el próximo 19 de octubre y tendrá mandato por cuatro años la completan Martín Di Pietro (Secretaría Adjunta), Rubén Dusac (Finanzas); Florencia Mínguez (Gremial), Cristián Melo (Organización), Blanca Águila (Actas y Administración), Gustavo Peyrán (Obras), Alberto Robles (Deportes y Recreación), Norberto Burgueño (Prensa y Difusión), Claudio López (Previsión Social) y Antonella Basualdo (Mujer y Familia). POR OTRO TRIUNFO Durante su discurso, Barrichi instó a los municipales presentes en el SUM de la sede gremial a votar por el peronismo en las próximas elecciones generales. "Vamos por el triunfo del peronismo ahora", expresó el secretario general, al destacar la presencia a esa hora de la precandidata a concejal por el Frente de Todos y exintendente municipal, Stella Maris Giroldi. En la misma línea se expresaron dirigentes de la Fe.si.Mu.Bo., quienes pidieron convencer hasta "a los hermanos, primos y parientes" de votar al justicia-lismo. "Si en agosto les sacamos 12 puntos de ventaja, no se levantan más", manifestaron respecto a los candidatos del macrismo.

Barrichi festeja su triunfo rodeado de simpatizantes. El secretario general está al frente del Sindicato desde el 2007. Y seguirá conduciéndolo por cuatro años más.





Las horas de tensión en el Sindicato Municipal se convirtieron en cánticos celebrando la victoria de Barrichi.





una vista de la mesa instalada en el hospital san josé. el comicio se desarrolló con absoluta normalidad, con una interesante participación.





Alegría, lagrimas y abrazos en la sede gremial.

