Capelli presentó "Cuentos Artificiales" en la Biblioteca Municipal

TAPA DEL LIBRO ISBN: 978-987-4198-11-2.

PÁGINAS 152.

FORMATO 14 x 23 cm.

ENCUADERNACIÓN Rústica.

PRECIO: $395.- Fue el viernes por la noche, junto a la profesora Marisa Mansilla, quien ofició de moderadora. Editado por Factotum, se puede adquirir en Byblos y en Morel, librería on line. Oriundo de San Rafael, Mendoza, hace unos 20 años que por razones laborales Fabricio Capelli (47) está radicado en Campana. Y aunque éste no es su primer libro publicado, sí lo es exclusivamente en el género de la narrativa, ya que se trata de once cuentos. Es autor de La belleza del mal (2005), Manifiesto de la Neovendimia (2010, en coautoría con Paco Sabio y Melchor Montoya) y Los perros mecánicos (2013). Formó parte de Promiscuos & Promisorios, la antología de la poesía en Mendoza para el siglo XXI, compilada por Dionisio Salas Astorga. La presentación de "Cuentos Artificiales" en Campana se propuso romper un poco los moldes habituales y tradicionales de las presentaciones de libros y se inició con la lectura del cuento "El niño ha enmudecido", realizada por el propio autor y acompañada con brevísimas intervenciones de la profesora Marisa Mansilla, columnista de este diario y a cargo de los talleres de lectura crítica y producción literaria Álgebra y Fuego. Unas diapositivas que ilustraban diferentes momentos del relato también acompañaron la lectura y luego el escritor reveló que son obra de un amigo suyo, el artista plástico Armando Poggi, actualmente residente en Neuquén, que al conocer el relato decidió ilustrarlo. Luego, Capelli y Mansilla fueron conversando acerca de diversos temas como por ejemplo el por qué de la elección del título del libro, la noción de artificio como intrínseco a la naturaleza del arte que debe provocar cierto asombro, sorpresa y disfrute en el lector, la construcción de personajes, de historias, de formas del relato en que se van alternando voces narradoras y puntos de vista. "Los cuentos de Fabricio –comentó Mansilla- contienen cada uno una historia que se cierra en sí misma. Sin embargo, lo interesante para el lector es que hay entre ellos un hilo que los recorre y por lo tanto hay algunos hechos narrados que se redimensionan en otros cuentos, así como sus personajes a quienes volvemos a encontrar. Entonces, será el lector el que deberá ir armando la figura final que surge del rompecabezas que tiene que ver con este mundo ‘real’, aunque a veces con toques fantásticos en que vivimos y que emerge de los cuentos". Ya sobre el final de la presentación, el escritor y la profesora leyeron a dos voces el cuento "Como hacen los saltamontes", al que siguieron las preguntas de un público interesado y el riguroso vino de honor que amerita en estas ocasiones. Dice Factotun en su página web: "Fantasmas, resucitados, parras y barro, saltamontes, camioneros, maricones, puertas y granizo, novios y siestas, peleas de perros, peleas de niños, cumbia, vino, la luz mala, putas, coroneles, comisarios y curitas, todos bajo un cielo y a merced de un Dios que mata para hacer el bien". Los lectores podrán adquirir este prometedor volumen en Byblos (Varela y Estrada) y Morel, librería on line.

Mansilla y Capelli en la Biblioteca Municipal. “El cuento como estructura literaria tiene ciertas reglas que, aunque flexibles, tienen algunos pilares como la unidad de efecto: provocar un impacto en el lector", explicó el autor.

