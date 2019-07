Efemérides del día de la fecha: 17 de Julio

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL En este día se conmemora la adopción del Estatuto de Roma en el año 1998. Estaba por finalizar el siglo XX, uno de los más sangrientos de la historia de la humanidad, en el cual las desapariciones, las torturas, la esclavitud, las violaciones masivas y los desplazamientos forzados fueron los grandes protagonistas, con el propósito de impedir que estos crímenes queden impunes, el Estatuto crea la Corte Penal Internacional (CPI): "afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia" se establece la "Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto" Esta jornada es un recordatorio acerca de la importancia de que los Estados se comprometan para luchar contra la impunidad y llevar justicia a las víctimas de estos atroces crímenes mediante la condena de los responsables.

FALLECE JUAN MANUEL FANGIO Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, Buenos Aires. Decidido a ayudar a su padre, Don Loreto, a los 9 años ingresa a trabajar en la herrería de Francisco Cerri, lugar en el que se maravilla con los carruajes que acuden al herrero. Dos años después, empieza a trabajar en el taller mecánico de Capettini, allí lo esperaba todos los días una verdadera joya, un Panhard Levassor; como su tarea diaria era barrer, utilizaba la excusa de limpiar el taller para subirse al automóvil, darle marcha atrás, limpiar el piso y ponerlo de vuelta en su lugar. Trabajando en la Concesionaria Rugby de Carlini aprende a manejar pues el mismo Carlini, corredor de la zona, le pedía que condujera su camioneta cuando iban a cazar. Luego, aprende sobre mecánica cuando ingresa como ayudante de mecánico en el taller de Miguel Viggiano. En el año 1936, bajo el seudónimo de Rivadavia, primer club de fútbol en el que jugó, debuta como piloto con un Ford A 1929 en una carrera no oficial en el circuito de Benito Juárez; yendo tercero y a dos vueltas de finalizar la misma abandona por una biela fundida. Su debut oficial como piloto fue el 27 de marzo de 1938 a bordo de un Ford V8 con motor 38´ en el circuito de Necochea; a pesar de no haber ganado logra llegar séptimo. Un año después debuta en el Turismo Carretera con una coupé Chevrolet 1939. En los años 1940 y 1941 brilla en el Turismo Carretera consagrándose Campeón Nacional Argentino. Con el apoyo financiero del Automóvil Club Argentino (ACA) y del presidente Juan Domingo Perón en 1949 viaja a Italia como capitán del equipo argentino "Aquiles Varzi". Allí arrasa en las carreras, ganando a bordo de su Maserati 4CLT/48 en San Remo, Pau, Perpignan y Albi; con Simca en Marsella y con una Ferrari 125 en Monza. Ese mismo año, regresa al país y corre por última vez en el Turismo Carretera en el Gran Premio de Carreras con su coupé Chevrolet 1939 con motor 1946; termina segundo, detrás de Juan Gálvez. En 1950 retorna a Europa y firma oficialmente contrato con Alfa Romeo. Ese mismo año participa del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en el cual sale subcampeón mundial detrás de Giuseppe Farina. Al año siguiente, sale campeón mundial de Fórmula 1 con Alfa Romeo a bordo del Alfetta 159. En 1954 vuelve a salir campeón mundial con Mercedes Benz al volante del W196 Streamliner. Al año siguiente, repite su hazaña y conquista su tercer campeonato mundial con el mismo automóvil que la vez anterior. En 1956 deja Mercedes Benz para integrarse en Ferrari, ese mismo año, consigue su cuarto campeonato mundial en el Ferrari Lancia D50. En 1957 se incorpora en el equipo de Maserati y sale campeón mundial por quinta vez en el Maserati 250F. Con este último automóvil se retiraría al año siguiente en Reims. Fallece en el año 1995, a los 84 años en Buenos Aires. SE INAUGURA DISNEYLAND Un día como hoy en el año 1955, se inauguraba el primer parque temático de Disney en Anaheim, California. En el año 1953 llega a Walt Disney la idea de crear un parque de diversiones que divirtiera y educara a niños y adultos; decidido a hacerlo realidad se reúne con el artista Herb Ryman, con quien diseña lo que en el futuro sería denominado "el lugar más feliz de la Tierra". La construcción comienza en 1954, finalmente, en el año 1955 se abrían las puertas a los visitantes. Walt Disney diría: "A cuantos entren en este maravilloso lugar, ¡bienvenidos! Disneyland es su mundo. Aquí, la edad revive los gratos recuerdos del pasado y los jóvenes podrán apreciar el desafío y la promesa del futuro" El parque esperaba a 15.000 visitantes con invitación, sin embargo, 28.154 personas lograron entrar ocasionando que la comida de los restaurantes se acabara y casi volcara el barco de vapor de Mark Twain por llevar a más pasajeros de lo permitido. Fue un día donde el calor gobernó transformando a la calle principal en un alquitrán pegajoso que se quedaba con los zapatos de aquellos que pasaban por ahí.

Efemérides del día de la fecha: 17 de Julio

