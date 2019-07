La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Rubén Romano: "Vamos a impulsar un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico para Campana"







Los principales candidatos del Frente de Todos en la Ciudad dan forma a la plataforma electoral, y anticiparon proyectos "refundacionales para Campana". A poco de iniciarse las reuniones con más de 200 profesionales que participarán en la elaboración del proyecto, el candidato a Intendente aseguró: "Hay que multiplicar la obra pública, pero ordenando las prioridades de cada barrio y mejorando el mantenimiento para que las inversiones duren". El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, anticipó la realización de un encuentro con más de 200 profesionales de la Ciudad, donde se dará a conocer la plataforma electoral y los principales proyectos que llevará a partir del 10 de Diciembre, de ganar las elecciones. Acompañado por los principales candidatos que lo acompañan en la Lista, Sol Calle, Oscar Trujillo, Stella Maris Giroldi y Marco Colella, el referente opositor señaló: "estamos realmente muy contentos por el apoyo y el acompañamiento de vecinos y profesionales que se suman a este proyecto, pensando en las mejores ideas para llevar a cabo desde el 10 de Diciembre. Es la etapa final de este Gran Acuerdo que celebramos con los vecinos, barrio por barrio, y que ahora tendrá un marco profesional para poder ejecutarlos. En algunos días haremos la convocatoria formal, y esperamos que más campanenses se sumen y hagan un aporte para la construcción de una nueva Ciudad". "Es un trabajo muy intenso, pero creemos que son necesarios proyectos refundacionales para una Ciudad que ha tenido algunas obras cosméticas, o de embellecimiento, pero que no avanzó en la solución de temas estructurales" agregó Romano. "Para ello vamos a impulsar un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico para Campana, donde se contemplen todas las variables de crecimiento, se organicen y se hagan realidad. Les puedo asegurar que habrá un antes y un después de la implementación de los proyectos que tenemos en carpeta". Al hablar de la obra pública, el referente del Frente de Todos no puso en duda la continuidad de las ejecuciones en tal sentido. "Hay que multiplicar la obra pública, pero ordenando las prioridades de cada barrio y mejorando el mantenimiento para que las inversiones duren", aseveró. El candidato quiso ser cauto a la hora de adelantar algunos de los proyectos, pero no pudo ocultar su especial interés por la salud pública. "Puedo asegurarles que el Hospital volverá a garantizar la salud, dotándolo de recursos como corresponde, ya que los médicos y trabajadores del sistema sanitario no pueden hacer magia si no cuentan con los materiales, o se desempeñan en lugares sin el mantenimiento adecuado. Pero lo más importante es avanzar con la descentralización de la atención hospitalaria, hacia los CICs y CAPS. Deben contar con más servicios y mayores horarios de atención" concluyó Romano.

Romano y su equipo proyecta y trabaja en su plataforma.





El candidato aseguró que “habrá un antes y un después de la implementación de los proyectos que tenemos en carpeta".



