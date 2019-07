Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. REPARACIÓN DE LUCES "Hola agradeceré la publicación de la necesidad de reparación de las luminarias del Parque Urbano, lo cual sumado al vallado de la zona de reparación de juegos, hace peligrosa la circulación", muestra Daniela.



REPARACIÓN DE LUCES II "Después de esperar una respuesta tanto del CEMAV como del municipio. Les pasamos fotos, en Coletta entre Colón y Moreno, en los departamentos, la iluminaria no anda. Fueron más de 6 reclamos y es como que nos están cargando, ¿estarán esperando que pase algo? Esperamos que por intermedio de ustedes logremos algo", escriben algunas de las 18 familias que viven en las torres como Núñez, Cáceres, Blazer, Giménez y Moyano. ¡LLEGÓ EL DÍA! "Después de tantos reclamos llegó el día que arreglaron la calle Las Heras entre Alberdi y Jean Jaures. Espero que este bien controlado con algún auditor y lo hagan bien sino siempre lo mismo. Se vuelve a gastar sobre lo que deberían haber hecho bien de entrada", escribe Luis Alberto. #QuejaVecinal árbol inclinado con riesgo de caída. Urquiza y San Martín, el paraíso viejo está podado desproporcionadamente, con todo el peso de las ramas sobre los cables de red eléctrica y servicio de Cable. Requiere poda correctiva por prevención @EDENSAcomunica @CeMAV_Campana pic.twitter.com/sgyHR1zDYj — Daniel Trila (@dantrila) 17 de julio de 2019 #QuejaVecinal gran parte de los vecinos de la isla sin suministro eléctrico por caída de postes del tendido eléctrico, afecta Ruta 12 Km 96 hasta el Km 90. #ComoRecibimos: Desde la mañana no tendremos luz, llamaron a La Cooperativa, vamos a ver si lo solucionan. Muchos afectados pic.twitter.com/kGLash8C06 — Daniel Trila (@dantrila) 17 de julio de 2019 SUGERENCIA #Dato [hilo] comentario de un vecino del barrio Romano #ComoRecibimos: estaría bueno que coloquen los caños para completar el ancho normal en las puntas del callejón y saquen la empalizada del tiempo de los gauchos reemplazando por guardarrail como corresponde. Y no tiren basura. pic.twitter.com/1EvVdh2AEr — Daniel Trila (@dantrila) 17 de julio de 2019

17 de Julio de 2019:

Quejas Vecinales

