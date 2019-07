La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Lavagna: "Cuando hay polarización, se deteriora la democracia"







Así lo manifestó el candidato a Presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, en diálogo con María O`Donnell en Radio Metro. En declaraciones radiales, Roberto Lavagna explicó que "hay que poner en marcha una economía que está parada hace mucho tiempo. Hay que recorrer y ver las máquinas tapadas con lonas, disponibles para que alguien las haga trabajar y eso no se da porque no hay consumo. Hay que empezar a mover el consumo. Hay que poner más plata en los bolsillos de los argentinos, para que vayan recuperando el 16% de salario que perdieron. Cuando se pone esa plata en trabajadores y jubilados, no se va al exterior y se empieza a mover la economía. Hay que bajar los impuestos relacionados con la inversión y la toma de personal". Lavagna sostuvo también que "el estancamiento es un promedio. Hay muy pocos sectores que han seguido ganando dinero y el grueso de la población argentina perdió 16% de salario real. Algunos festejan el estancamiento: son los sectores que juegan con las tasas de interés, únicas a nivel mundial". "En cifras oficiales, en los tres años del gobierno de Cambiemos han salido 60 mil millones de dólares netos. Hubo una lluvia de inversiones, pero fue de adentro para afuera. Ocho años de estancamiento no existen en el mundo. Es un periodo larguísimo. En los dos últimos años no fue estancamiento, fue caída", agregó. También expresó: "Aunque muestren polarización, el 40% elegiría otra alternativa. Quieren cambios. Las fuerzas que polarizan tienen un enorme costo por perder o no recuperar el gobierno. Son capaces de hacer cualquier cosa. Deterioran la democracia. Cuando hay polarización, se deteriora la democracia. Y la oferta no logra transmitir la voluntad de ese 40%". Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Lavagna aseguró que "la deuda se pagará, alargando los períodos. El FMI lo sabe perfectamente. Hoy hay 52 mil millones de dólares que vencen en 2021 y 2022. Este gobierno debió haber comenzado a refinanciar. Se lo vengo pidiendo a Macri hace dos meses.



Lavagna: "Cuando hay polarización, se deteriora la democracia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: