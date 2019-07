La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Semanario del Pescador:

Todos los climas y buen pique

Por Luis María Bruno







Tras algunas comunicaciones del amigo Gustavo Sandoval con el guía Cacho Toller de Concordia Provincia de Entre Ríos quien le daba cuenta que se estaban pescando lindos dorados, me cursó la invitación para realizar el viaje a la cual sin pensarlo demasiado accedí. Así de esta manera salimos a la ruta promediando las 15 horas del día viernes para llegar aproximadamente a las 20 horas a Concordia. Al ingresar a esta hermosa localidad nos comunicamos con Cacho quien nos indicó donde nos había reservado el hospedaje, para pasar la noche, cenamos y descansamos preparándonos para la jornada de pesca del día sábado. El sonido del despertador del celular nos avisó que ya era hora de levantarnos tipo 06:30 de la mañana, un buen desayuno con facturas y bizcochitos de panadería Fénix quien auspició nuestro viaje y de ahí al encuentro de Cacho en el club náutico de Concordia. Mañana con súper niebla la que supeditó nuestra salida hasta las 10:30 horas donde aprovechamos a armar nuestros equipos. Una vez en marcha remontamos el río Uruguay hacia la zona de la represa. La idea era la de pescar con carnada en este caso morenas. Nuestra primera bajada, a poco de comenzarla, Gustavo tuvo la primer corrida y clavada de un muy lindo dorado que con figuras acrobáticas saltaba fuera del agua, subido a bordo, foto y al agua. A poco de seguir nuestra bajada nuevamente Gustavo clavó el segundo dorado ya un poco más grande que el primero, foto y al agua. Casi terminando esta bajada sentí la corrida en mi equipo el cual dejé llevar unos metros y clavé con firmeza, comenzando una lucha impresionante con el dorado en el extremo de mi línea, saltos y más saltos fuera del agua hasta arrimarlo a la embarcación. Una vez a bordo marcó unos cinco kilos de peso fotos y al agua, remontamos el río hacia las cercanías de la represa Salto Grande donde una docena de embarcaciones menores buscaban afanosamente a las esquivas bogas del lugar. Nueva bajada y pasada por sectores de piedras en donde perdemos un par de piques, hasta que Cacho con el equipo de Gustavo, el que había dejado por unos minutos, clavó un ejemplar que rondó los 7 kilos dando una lucha espectacular, una vez a bordo fotos y al agua. En esta misma bajada y con un encarne de un pequeño bagre amarillo en mi equipo picó un dorado de excelente porte el que ofreció una lucha que parecía interminable, con los característicos saltos y corridas, el que no se dio por vencido aún al llegar a bordo, en este caso la balanza nos marcó 11 kilos, filmación, fotos y al agua. En esta bajada también perdí otro excelente dorado el cual clavé pero el roce del nylon con las piedras inevitablemente me llevó al corte del mismo. De esta forma y habiendo pasado por todos los climas prácticamente ya que iniciamos con niebla, continuamos con mucho viento, después sol, más tarde se nubló, en un momento nos agarró la lluvia donde tuvimos que esperar y de esta manera llegó el atardecer, donde dimos por concluida esta jornada de pesca más que satisfechos por los piques y ejemplares capturados. En nuestro programa televisivo Nº 784 de esta semana te mostramos la primera parte de lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 21:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Con excelentes dorados nos recibió Concordia.



