Fue 1 a 1 con un nuevo gol de Sofía González. Las campanenses comparten la punta con las Quemeras con 29 puntos, aunque con un partido jugado más. El pasado sábado se disputó la 12ª fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano Femenino de Hóckey sobre césped que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Y el duelo entre Huracán y Campana Boat Club era el centro de atención, dado que ponía frente a frente a los dos líderes del certamen. Y así como llegaron a este encuentro, salieron: el empate 1-1 mantuvo a ambos conjuntos en la cima, aunque Luján RC "B" lo aprovechó para acercarse. El encuentro correspondió a la primera fecha de la segunda rueda y se disputó en el Campo de Deportes Jorge Newbery, conocido popularmente como "La Quemita", donde el coach Gabriel Saenz dispuso la siguiente formación para el CBC: Romina Guerrero, Florencia Núñez, Josefina Pérez Johanneton, Fátima Tenembaum, y Candela Corrata; Constanza Santini, Camila Tenembaum y Camila Pérez Johanneton; Martina de la Barrera, Delfina Fernández Palazuelo y Sofía González. Luego ingresaron Maria Eugenia Díaz y María Luz Gentilini. Al igual que en el partido de la primera fecha de la temporada (en el que el CBC cayó 2 a 0), Huracán mostró un equipo muy físico, de mucho desgaste y con atacantes muy rápidas. El primer cuarto fue parejo, con ligero dominio del Boat, que pudo adelantarse en el marcador en el segundo período, gracias al gol de Sofía González (fue su 12º del certamen; y está tercera en la tabla de goleadoras). Pero la alegría Celeste duró poco, ya que apenas dos minutos después las Quemeras llegaron al empate por intermedio de Camila Gómez. El tercer cuarto mostró a un CBC un tanto desordenado, que no pudo llevar a cabo la estrategia de ganar la tenencia de la bocha como modo de contrarrestar la velocidad y la potencia física de Huracán, pero en el cuarto y último período se vio lo mejor de las campanenses, que dispusieron de varias situaciones de gol y tuvieron opciones claras como para ganar el partido. Finalmente, el 1 a 1 fue un resultado que "convenció" a ambas escuadras, de cara a la lucha por la punta del torneo y por el ansiado ascenso a la Primera D. En esa pelea también está Luján RC, que derrotó 5 a 2 a Club Manuel Belgrano "B" y quedó a un punto de las líderes. Los demás resultados de la fecha fueron: Comunicaciones 1-5 C.A.S.A. de Padua, Santa Bárbara ´´E´´ 5-0 Vicentinos ´´B´´, Los Pinos 1-2 Belgrano Day School y Quilmes ´´E´´ 0-0 Hurling ´´C´´. La próxima fecha será la 13ª, la segunda de la segunda rueda. Una jornada que el Campana Boat Club ya disputó el anterior fin de semana, cuando venció 3-0 a Hurling "C", por lo que este sábado 20 no tendrá acción y quedará a la espera del resultado de otro duelo clave en la lucha por la primera posición, dado que Huracán se enfrentará con Luján R.C. Los demás encuentros serán: Vicentinos ´´B´´ vs. Los Pinos, C.A.S.A. de Padua vs. Santa Bárbara "E" y C.M. Belgrano ´´B´´ vs. Comunicaciones. En tanto, Belgrano Day School y Quilmes "E" ya igualaron 2-2 el pasado 6 de julio. DIVISIONES MENORES En la jornada frente a Huracán se disputó la tira completa de divisiones menores y los resultados del Campana Boat Club fueron los siguientes: -Intermedia: Victoria 1 a 0 con gol de María Luz Gentilini. -Quinta División: Derrota 4 a 1 con gol de Azul Montero. -Sexta División: Derrota 4 a 1 con gol de Valentina Núñez. -Séptima División: Empate 1-1 con gol de Sofía Bianchini. -Octava División: Victoria 2 a 0. -Novena División: Victoria 4 a 2.

