La cita será en las instalaciones del Independiente Athletic Club. Se jugará a seis rondas, por sistema suizo.

Después de iniciar el año en Escobar y de pasar posteriormente por San Miguel, la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte llega a nuestra ciudad para desarrollar su Etapa III de este 2019. La cita será el sábado en las instalaciones del Independiente Athletic Club (Av. Mitre 926) a partir de las 9.30 horas.

Allí dirán presentes jugadores de nuestra ciudad, pero también de Escobar, Zárate, San Pedro, Ramallo, Tigre, San Miguel, Villars, Marcos Paz y Pilar, entre otras localidades de la región.

La competencia, abierta para todos los niveles, se dividirá en seis categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres. Se realizará por el sistema suizo a seis rondas y será dirigido por el Maestro Fernando Romano y los árbitros Gonzalo Saldaño, Margarita Godoy y Jorge Trovec.

Para mayor información, contactarse al teléfono (03489) 15-680299.