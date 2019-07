La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Juegos Bonaerenses:

Más campanenses clasificaron a las Finales en Mar del Plata







El equipo femenino Sub 15 de vóley del Colegio Dante Alighieri, Alicia Navarro y Hugo Trossero superaron con éxito la etapa regional. A medida que siguen disputándose las instancias regionales de los Juegos Bonaerenses 2019, cada vez más campanenses consiguen su clasificación para las Finales que se disputarán en Mar del Plata. En Vóley, el equipo Sub 15 femenino del Colegio Dante Alighieri se consagró vencedor de la etapa regional que se realizó en el Polideportivo Luis Monti de Escobar. De esa manera, las chicas dirigidas por Gabriel Martra avanzaron a las Finales que se desarrollarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en "La Feliz". En tanto, en otras dos categorías, Campana se quedó a las puertas de avanzar: en Sub 13, el representativo del Colegio Armonía terminó en segundo lugar, de la misma manera que el conjunto Sub 18 del Colegio Dante Alighieri. ADULTOS MAYORES Por su parte, los adultos mayores compitieron en diferentes disciplinas deportivas, también por la etapa regional, en el Centro de Convenciones "Presidente Arturo Frondizi", en el Centro Recreativo de la Tercera Edad y en el Club Teléfonos de Vicente López. Allí, dos campanenses lograron alcanzar su pase a la final de Mar del Plata que se disputará del 22 al 25 de agosto: Alicia Navarro fue la ganadora en Chin Chon, mientras que Hugo Trossero se impuso en Sapo masculino. En segundo lugar, se ubicaron: María Rosa Martín Reinas y Oscar López en caminata; Carlos Crotto y Ana Ostapezuk en Escoba de 15; y Rolando Perelstein en taba. Mientras que Etelvina Rodríguez obtuvo un meritorio tercer puesto en Sapo femenino.

EL EQUIPO SUB 15 DEL COLEGIO DANTE ALIGHIERI QUE SE CLASIFICÓ PARA LAS FINALES.





HUGO TROSSERO FUE EL GANADOR DE LA ETAPA REGIONAL DE SAPO MASCULINO.



