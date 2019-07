La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Liga Campanense:

Torneo Femenino; Empató el líder y Otamendi lo aprovechó para acercarse













Por la 13ª fecha, Juventud Unida igualó con Las Palmas "A" y así posibilitó que el Gallito, que venció a Atlético Las Praderas, le recorte diferencia en la lucha por el primer lugar. El pasado sábado, en cancha de La Josefa, se disputó la 13ª fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y la jornada dejó resultados interesantes, especialmente en la lucha por las primeras posiciones. Es que el líder Juventud Unida igualó 1-1 con Las Palmas "A" y si bien se mantiene como único puntero del certamen, la diferencia con su escolta se recortó, porque Otamendi superó 3-0 a Atlético Las Praderas y quedó a tan solo dos unidades de la cima. En esa pelea en la zona alta de la tabla, Las Palmas "A" se ubica ahora en la tercera posición, mientras que La Josefa y Las Palmas "B" vencieron a Mega Juniors y Leones Azules, respectivamente, y también descontaron puntos en su objetivo de avanzar posiciones. La jornada, además, dejó la victoria de Defensores de La Esperanza sobre Deportivo San Felipe y el empate entre Las Palmas "C" y Villanueva. La 14ª y próxima fecha (tercera de la segunda rueda) se disputará el próximo sábado y tendrá los siguientes enfrentamientos: Las Palmas "B" vs Deportivo San Felipe, Las Palmas "A" vs Las Palmas "C", Juventud Unida vs Leones Azules, Villanueva vs La Josefa, Mega Juniors vs Otamendi FC y Defensores de La Esperanza vs Atlético Las Praderas. GOLEADORAS. Las máximas artilleras del torneo son: 1) Ariana Cáceres (La Josefa), 13 goles; 2) Gimena Sauco (Juventud Unida) y Daniela Carabajal (Otamendi), 11 goles; 4) Salomé Ramón (Las Palmas "A"), 7 goles.

OTAMENDI VENCIÓ 3-0 A LAS PRADERAS Y QUEDÓ A DOS PUNTOS DEL LÍDER JUVENTUD UNIDA. RESULTADOS FECHA 13 -Las Palmas "C" 2 – Villanueva 2. Goles: Lourdes Ibáñez y Mía Monteagudo (LPC); Emilce Godoy y Aldana González (VIL). -Las Palmas "B" 2 – Leones Azules 1. Goles: Fernanda Balduzzi y Fiorella Benítez (LPB); Gabriela Genart (LEO). -Otamendi 3 – Atlético Las Praderas 0. Goles: Abril Ruiz, Daniela Carabajal e Hilda González (OTA). -Juventud Unida 1 – Las Palmas "A" 1. Goles: Brenda González (JU); Mariela Roldán (LPA). -Defensores de La Esperanza 2- Deportivo San Felipe 0. Goles: Sabrina Pérez y Florencia García (DEF). -La Josefa 2 – Mega Juniors 0. Goles: Ariana Cáceres y Liliana Arriola (LJ). #LigaCampanense El líder del Torneo Femenino, Juventud Unida, igualó 1-1 con Las Palmas A y suma ahora 29 puntos. En tanto, Otamendi FC (foto) venció 3-0 a Atlético Las Praderas y quedó como único escolta, con 27. Después se ubican: 3) Las Palmas A, 25 pts; 4) La Josefa, 24 pts. pic.twitter.com/aLWtVheQKv — Pablo Scoccia (@chuecosco) 17 de julio de 2019

