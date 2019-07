La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 La Selección Femenina de la Liga Campanense ya tiene sus camisetas







El Municipio aportó los uniformes que utilizarán en el Nacional Femenino que disputarán a partir del 27 de julio. El pasado domingo, la Selección Femenina de la Liga Campanense de Fútbol recibió de parte del Municipio las camisetas que utilizará en el Torneo Nacional Femenino que comenzará el próximo 27 de julio. El acto de entrega de la indumentaria se realizó en el Campana Boat Club y contó la presencia de la Jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; de la Secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Acciardi; el Director de Deportes, Gonzalo Patiño; y el Presidente de la Liga Campanense de Fútbol, Matías Silva. "El fútbol femenino está en pleno crecimiento y nuestra ciudad no está una ajena a este fenómeno. Las jugadoras están muy contentas del equipo que armaron y nosotros, desde la gestión del intendente Abella, estamos felices de acompañarlas y apoyarlas. Se trata de un ámbito más en el que las mujeres estamos pisando fuerte. Como Municipio trabajamos día a día para garantizar el crecimiento y empoderamiento de las mujeres campanenses brindándoles todas las herramientas que están a nuestro alcance", señaló Schvartz tras la entrega de camisetas. El inicio del certamen tendrá a Campana participando en la Región Pampeana Norte, que contará con once selecciones divididas en tres zonas: dos de cuatro equipos y una de tres. De esos once conjuntos, ocho avanzarán a Cuartos de Final, momento en que comenzarán la instancia de eliminación para ver qué equipo clasifica a la fase nacional del torneo. La Selección de Campana integra la Zona 1 junto a La Plata, San Nicolás y San Pedro. En tanto, en la Zona 2 competirán Chacabuco, Chivilcoy, Junín y San Antonio de Areco. Mientras que en la Zona 3 lo harán Bragado, 9 de Julio y Carlos Casares. Para afrontar esta competencia, el cuerpo técnico conformado por Eduardo "Chicho" Godoy, María Fernández y Marisa Lozano conformó un plantel de 24 jugadores. Las seleccionadas fueron: Brenda González, Camila Calvo, Gimena Sauco, Camila Formichelli, Rosalía Águila, Jésica Álvarez, Romina Escobar, Yanina Pérez y Abril Lugo (las nueve de Juventud Unida, vigente bicampeón del certamen local); Rocío Rodríguez, Rocío González, Maris Velázquez, Milena Payer, Salomé Ramón, Mariela Roldán y Marianela Dos Santos (de Las Palmas); Maite Romero y Sandra Veva (de Leones Azules); Tamara Castillo y Yamila Castillo (de La Josefa); Brisa Rivero (de Deportivo San Felipe); Paola Medina (de Mega Juniors); Gisel Medina (de Defensores de La Esperanza); y Daniela Carabajal (de Otamendi FC). El 27 de julio, Campana recibirá a La Plata por la primera fecha. Luego visitará a San Nicolás y San Pedro para concluir la primera de las dos ruedas de la Zona 1.

