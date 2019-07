La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Breves: Fútbol







RIVER, EN PENALES Por los 16vos de Final de la Copa Argentina, River Plate eliminó a Gimnasia de Mendoza al imponerse 5-4 en la definición por penales del partido disputado anoche en el Estadio Único de Villa Mercedes (San Luis). En los 90 minutos, el Millonario se puso en ventaja a los 20 del ST por intermedio de Exequiel Palacios, pero cinco minutos después igualó Renzo Vera para Gimnasia, que había tenido la apertura del marcador en un penal que no pudo convertir Ignacio Morales a los 12 del complemento. En la tanda de penales, los de Gallardo estuvieron perfectos y aprovecharon que el travesaño le dijo no al remate de Brian Aranda. El rival de River en los Octavos de Final será Godoy Cruz de Mendoza, que el domingo eliminó a Huracán, también en definición por penales. DE ROSSI SE DECIDIÓ El mediocampista italiano Daniele De Rossi (36 años), de extensa carrera en Roma y quien recientemente había anunciado su retiro de la actividad, llegaría en los próximos días a nuestro país para convertirse en refuerzo de Boca Juniors, club por el que mostró su simpatía en reiteradas ocasiones. Esa situación fue la que aprovechó Nicolás Burdisso, actual director deportivo del Xeneize y excompañero de De Rossi, para tentarlo y convencerlo de sumarse al plantel que conducee Gustavo Alfaro. "LA TIENE QUE PELEAR" El DT de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, fue consultado ayer por la situación del campanense Nicolás Blandi, quien fue relegado en las primeras formaciones que el entrenador dispuso para el Ciclón en los amistosos de preparación: "Blandi tiene que pelear como lo van a hacer todos. El cambio de la mentalidad del jugador tiene que venir desde su inteligencia, de saber qué lugar ocupa en el plantel", señaló respecto al delantero nacido en nuestra ciudad. TRIUNFOS ARGENTINOS Culminado Wimbledon, comenzaron a disputarse esta semana tres torneos ATP 250 sobre distintas superficies y con victorias de tenistas argentinos en cada uno de ellos. En Umag (Croacia), sobre polvo de ladrillo, el rosarino Facundo Bagnis venció 4-6, 6-3 y 7-5 al eslovaco Martin Klizan y en segunda ronda jugará contra el croata Nino Serdarusic, que eliminó al santiagueño Marco Trungelliti por 6-3 y 6-3. En tanto, el correntino Leonardo Mayer superó 6-1 y 7-5 al español Pablo Andujar y su próximo rival será el checo Jiri Vesely. En Bastad (Suecia), también sobre polvo de ladrillo, el cordobés Juan Ignacio Londero derrotó a su compatriota Facundo Argüello por 6-3 y 6-2 y en segunda ronda chocará ante el boliviano Hugo Dellien. Mientras que el azuleño Federico Delbonis venció 7-5, 3-6 y 6-2 al español Bernabé Zapata Miralles y se prepara ahora para enfrentar al uruguayo Pablo Cuevas. Y en Newport (Estados Unidos), sobre césped, Guido Andreozzi doblegó 7-6 y 7-6 al gigante croata Ivo Karlovic y en la segunda vuelta jugará frente al alemán Mischa Zverev. SE BAJÓ FRAN CÁFFARO Francisco Cáffaro (19 años) no participará del proceso que hoy iniciará la Selección Argentina de Básquet camino a los Juegos Panamericanos de Lima (comienzan el 26 de julio) y el Mundial de China (desde el 31 de agosto). El pivot de 2,15 metros, que disputó recientemente el Mundial U19 en Grecia y es jugador de la Universidad de Virginia (Estados Unidos), se bajó de la convocatoria por "incompatibilidad de fechas con su ciclo universitario", explicó la Confederación Argentina (CABB). Por ello, hoy serán 14 los jugadores que comiencen la concentración que se desarrollará durante su primera semana en el flamante complejo Dow Center de Bahía Blanca.

