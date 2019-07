La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/jul/2019 Sinusitis o rinosinusitis







Se define como la inflamación sintomática de los senos paranasales y la cavidad nasal. Actualmente el término rinosinusitis ha substituido al término sinusitis, pues con frecuencia, en la mayoría de los pacientes, coexisten síntomas de rinitis y de sinusitis. La rinosinusitis es una inflamación de las fosas nasales y de los senos paranasales caracterizada por el bloqueo, la obstrucción y/o la congestión nasal sumado a la secreción nasal o rinorrea que puede drenar por la parte anterior o posterior de la nariz. A estos síntomas se pueden sumar la presencia de dolor o sensación de presión facial y pérdida parcial (hiposmia) o total (anosmia) del sentido del olfato. En la exploración física se pueden detectar pólipos nasales y/o secreción mucopurulenta u obstrucción mucosa en el orificio (meato) medio. Clasificación de la Rinosinusitis Según la duración se clasifican en: Agudas. Síntomas de menos de 12 semanas de evolución que desaparecen de forma completa. El origen puede ser: Vírico o resfriado común. Síntomas de rinosinusitis que pueden durar hasta 1015 días. Bacteriano. Empeoran los síntomas de rinosinusitis a los 5 días o persisten 1015 días. Crónicas. Síntomas de más de 12 semanas de evolución, que no desaparecen y que pueden empeorar de forma transitoria (exacerbaciones). Se dividen en rinosinusitis crónica sin pólipos nasales o rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Pólipos nasales Los pólipos nasales son pequeñas masas que se forman en el revestimiento de los senos paranasales. Son debidas a un proceso inflamatorio de la mucosa, aunque su causa es desconocida. Las inflamaciones de repetición de la mucosa nasal debidas, por ejemplo, a rinitis o sinusitis, alteraciones anatómicas de las fosas nasales o de los senos paranasales, pueden ser factores que favorecen la aparición de los pólipos nasales. Los pólipos son benignos, pero pueden crecer hasta llegar a obstruir de manera completa las fosas nasales. Provocan síntomas muy molestos como incapacidad para respirar por la nariz, pérdida del olfato y del gusto, dolores de cabeza e, incluso, deformidades nasales. ¿A cuántas personas afecta la Rinosinusitis? La rinosinusitis vírica aguda (resfriado común) es muy frecuente. Los adultos sufren de 2 a 5 al año. Los niños en edad escolar entre 7 y 10. El 0,5%-2% de las rinosinusitis víricas agudas se sobreinfectan con bacterias. En la rinosinusitis bacteriana existe un empeoramiento de la clínica a los 5 días o una afectación persistente más allá de los 10 días. Su incidencia real es desconocida. Se calcula que en Estados Unidos presenta rinosinusitis 1 de cada 7 adultos, siendo la quinta causa de prescripción de antibióticos. Su incidencia en Europa central es del 10-15%. La rinosinusitis es un problema de salud importante que representa una elevada carga económica a la sociedad. La incidencia de la rinosinusitis crónica con o sin pólipos se estima que se sitúa entre un 5% - 15,5% del total de la población de Europa y de Estados Unidos (basándose en pacientes con clínica de rinosinusitis de más de 3 meses de evolución). No obstante, la prevalencia de rinosinusitis crónica diagnosticada por un especialista es solo del 2%, por lo que esta disparidad de datos hace sospechar que en general a menudo se sobrediagnostica esta enfermedad. No existen datos claros que demuestren una incidencia distinta según sexo. Otros estudios demuestran que la prevalencia aumenta con la edad, presentando una prevalencia media del 2,7% en pacientes de 20 a 29 años y del 6,6% de 50 a 59 años. A partir de los 60 años la prevalencia se estabiliza en el 4,7%. Fuente: Portal Clinic

Imagen ilustrativa.



Sinusitis o rinosinusitis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: