La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 HCD: Cazador asegura quórum para hoy











"No voy a insistir con las Mociones de Preferencia, porque no tiene sentido, y ya me da vergüenza ajena", espetó Cazador.

Esta noche vuelve a sesionar el Concejo Deliberante, luego de dos reuniones interrumpidas por falta de quorum. No se descarta el pedido de Sesión Especial para renovar autoridades. "No pueden no tratar una Moción de Orden. Nunca visto… menos aún que no te den la palabra", señaló el presidente del bloque oficialista. "No voy a insistir con las Mociones de Preferencia, porque no tiene sentido, y ya me da vergüenza ajena", señaló a La Auténtica Defensa, Carlos Cazador, presidente de la bancada de Cambiemos, en relación a la sesión de esta noche. Como se recordará, las últimas dos sesiones se vieron interrumpidas luego de que tanto el bloque de Cambiemos como el de Más Campana, retiraran su concejales al no darse a lugar las Mociones de Preferencia para que sea tratado un proyecto de rezonificación del El Tajiber, para que pase de zona rural a industrial. En ese sentido, Cazador comentó: "Las autoridades de este concejo deliberante hacen uso y abuso del reglamento interno, hacen lo que se les da la gana. El Presidente del HCD, no es el dueño de la sesión, sino que sólo la conduce, y para eso hay un reglamento que tiene que respetar y no se respeta. Tanto Colella, primero; y luego Fraticelli, después, no lo hicieron. Por eso, también, estamos evaluando la posibilidad de presentar un pedido de Sesión Especial para la revocación de autoridades. No pueden no tratar una Moción de Orden. Nunca visto… menos aún que no te den la palabra. Tengo más de 20 años de concejal, me he peleado con todos en el recinto, debatiendo, pero nunca vi nada igual". MÁS DE 95 EXPEDIENTES Luego de dos sesiones sin quórum, los expedientes acumulados y sin tratar sumaban entre Asuntos Entrados y Despachos de Comisión, más de 95. Así las cosas, es posible que con los agregados al día de la fecha, se llegue cómodamente a los 100. Sin ir más lejos, ayer Colella difundió su intención de solicitar al Intendente Abella que evalúe la posibilidad de dotar de red cloacal y gas natural para el barrio Los Pioneros (ver aparte). Entre los Despachos de Comisión que quedaron en espera se destacan, entre otros: un Proyecto de Ordenanza del Bloque PJ – Unidad Ciudadana prohibiendo todo avance de obra en el predio municipal sito en Ruta 6, km. 190,5; uno del Ejecutivo prorrogando el plazo hasta abril del 2020 para el llamado a licitación pública para cubrir el servicio de Transporte Público de Pasajeros; y otro más aprobando el cuadro tarifario para el servicio de Transporte Público de Pasajeros que, se prevé, posibilitará una quita de hasta el 30% del valor del boleto en algunos tramos.

“Estamos evaluando la posibilidad de presentar un pedido de Sesión Especial para la revocación de autoridades", dijo Carlos Cazador sobre la sesión de esta noche.



HCD: Cazador asegura quórum para hoy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: