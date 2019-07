La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/jul/2019 Algo huele mal en Los Cardales…







Vecinos de los barrios Los Paraísos, La Codorniz, Monteverde, Las Lomadas y Santa Brígida preocupados por el vuelco de excrementos y líquidos cloacales sin tratar. En 2017, técnicos del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural recomendaron la ampliación de la planta depuradora de COPESEL. Nuevamente, vecinos de Los Paraísos (Exaltación), La Codorniz, Monteverde, Las Lomadas y Santa Brígida (Campana) manifestaron su preocupación por olores nauseabundos y materia fecal sin tratar que la planta depuradora de la Cooperativa de Servicios Públicos COPESEL vuelca sobre un arroyo sin nombre que pasa por los fondos de esos barrios. "El fenómeno recrudecía en verano, y particularmente los fines de semana, cuando más gente viene a sus casas de fin de semana e incluso recibe a amigos y familiares. Pero ahora estamos en pleno invierno y hay días, incluso de semana, que no se puede respirar y estamos a las arcadas", explicaron, y señalaron un video subido en el muro de Facebook de "Vecinos por el arroyo La Plegaria", en el que se muestra una capa de materia fecal que sobrenada por el curso de agua sin llegar a arrastrarla. No es la primera vez que se generan reclamos sobre el tema, e incluso existe el registro de la visita de técnicos del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural al lugar, quienes recomendaron en 2017 ampliar la planta depuradora que en ese entonces se encontraba al borde de su capacidad operativa. Un año después, el entonces presidente del Concejo Deliberante de Campana, Sergio Roses, también se reunió con los responsables de la cooperativa por el mismo tema, y autoridades de Exaltación de la Cruz señalaron que ya contaban con un proyecto para dar solución a esta problemática y que estaban en búsqueda un de financiamiento Nacional o Provincial. "Las bacterias son organismos microscópicos responsables de enfermedades tales como fiebre tifoidea, disentería bacilar, gastroenteritis y cólera. Sus síntomas son parecidos, aunque varían en intensidad, ya que infectan el estómago y los intestinos, produciendo dolor de cabeza, diarrea (a veces con sangre), calambres abdominales, fiebre, náusea y vómitos. Han aparecido algunos casos en niños de trastornos digestivos que podrían ser atribuibles a esta situación irregular" explicaron vecinos afectados a La Auténtica Defensa, y agregaron: "No solo ninguna autoridad interviene, sino que se siguen otorgando prefactibilidades a nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona rural. Además, es evidente que el pueblo propiamente dicho tiene más habitantes que antaño, y se sigue construyendo, incluyendo condominios de departamentos… Lo que pedimos es que si no pueden resolverlo, que al menos no lo incrementen conectando a cada vez más gente".

Las vecinas María Eugenia Sagues, Daniela Ugalde, María Elena Rodríguez, Paula Gonzáles, Cintia Cirkunov, María Eugenia Batista, Ana Laura Wentland, y Adriana Steimuler, al pie del arroyo.





Captura del video subido a Facebook la semana pasada, donde se cómo sobrenada una capa de material fecal sobre el curso de agua.



