Hoy jueves la nubosidad será variable, con más nubes a la tarde que a la mañana. El día oscilará entre ligeramente frío y fresco: 17 grados es la máxima pronosticada. La humedad será alta y el viento del Norte disminuirá en intensidad, volviéndose del sector Sur por la tarde.

La situación meteorológica muestra el acercamiento y posterior pasaje de un débil frente frío, que no traerá mayor consecuencia, porque no modificará la temperatura y porque apenas si hará rotar el viento al Sur por algunas horas. Las nubes serán abundantes por la tarde y tendrán un aspecto amenazante, aunque no debería llover.

Mañana viernes es posible que se formen nieblas en la madrugada o que haya mucha nubosidad baja. Durante el día el sol logrará hacerse presente y la jornada quedará con tiempo bueno, dentro de su ambiente templado y húmedo: 20 grados es la temperatura máxima pronosticada.

El sábado estaremos bajo la influencia de un frente caliente, de modo que las nubes cubrirán el cielo y podrían traer lluvias y lloviznas. Se darían especialmente en la segunda parte del día. El aire será fresco y húmedo y habrá bastante viento del Norte.

El domingo habrá mal tiempo, con probables lluvias. El día será fresco, húmedo y ventoso con el viento soplando primero del Norte y luego del Sur. El cambio se dará hacia el atardecer y desde ese momento comenzará a hacer frío. El lunes también lloverá, aunque en forma más raleada. Ahora frío, con temperaturas más bajas a la tarde que a la mañana. Comenzará un período de tiempo frío que se extenderá a toda la semana entrante.

Pronósticos

Hoy, jueves 18: el cielo tendrá nubosidad variable. La mañana será muy fresca y la tarde fresca, con 9 grados de mínima y 17 grados de máxima. La humedad será alta y el viento soplará débil del Norte, cambiando al Sudeste.

Mañana, viernes 19: hay probabilidad de nieblas matinales. La nubosidad será variable con 12 grados de mínima y 20 grados de máxima. Habrá humedad alta. El viento soplará débil del sector Norte.

Sábado 20: estará nublado y hay probabilidad de lluvias y lloviznas en la segunda parte del día. La temperatura oscilará entre 14 grados de mínima y 17 grados de máxima, con mucha humedad. El viento soplará moderado del Norte.